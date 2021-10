„Doufám, že mi to jen pomůže. Přijel jsem s tím, ať hlavně hraju a mám velký ice time. Že jsem posbíral nějaké kanadské body, to je jenom plus,“ pochvaloval si.

Konkrétně k výhře Přerova nad Frýdkem-Místkem 5:2 přispěl gólem a dvěma asistencemi. „Od toho jsem přijel,“ měl jasno.

Po šesti minutách měli Zubři k dispozici přesilovou hru a Navrátil ukázkově našel z levého křídla před brankou další extraligovou posilu domácích Tomáše Šoustala – 1:0.

„Skoro všichni vědí, že moc nestřílím, že radši hledám. Tak jsem řekl Šoustymu, ať si stoupne za pravý beton, že mu to tam nahraju, ať to jen trefí. To se taky povedlo,“ usmíval se autor krásné nahrávky.

Uběhla minuta a 19 sekund a Jakub Navrátil zvyšoval na 2:0. Tentokrát si oba borci role vyměnili, Šoustal výborně vybojoval puk za bránou, předal do palebné pozice Navrátilovi a ten se trefil nechytatelně.

„Popravdě jsem to chtěl doprava nahoru, ale bylo to doprostřed,“ smál se „Navrc“.

Třetí bod si připsal na konci 12. minuty, když velice podobně jako u první branky našel Romana Pšurného. Elitního centra Přerova, se kterým před dvěma lety válel v jednom útoku.

„S Romanem si rozumíme už dlouho a odehráli spolu dost zápasů. Hraji s ním hronzně rád, takže mi bylo ctí si s takovou hvězdou Rangers zahrát,“ vtipkoval Jakub Navrátil.

Za Přerov si zahrál poprvé od 29. února 2020, kdy naskočil v Litoměřicích. Teď už je zpět v Olomouci, kde se v jednom týmu objevuje po boku jiné hvězdy NHL – Davida Krejčího. Připíše Navrátil další starty za Zubry?

„To bude záležet na dohodě mezi kluby,“ netuší útočník.

Přerované by se při jejich současné marodce rozhodně nezlobili.