Nic z toho by se však nestalo, nebýt zmíněné delegace fanoušků z Hané. „Přijeli 22. prosince. Načali mě ve VIP a potom jsem si to domluvil s manažerem Lipovským,“ přikyvuje Roman Pšurný.

Pšurného návrat do města Zubra se symbolicky zrodil „u piva“. „Na vánoční akci jsme se po nějakém pátém pivu objali, řekli si, co a jak. Na rovinu jsem mu řekl, jak to mám, on to pochopil,“ řekl 37letý forvard, který v Přerově strávil nejdelší část své profesionální kariéry.

„Tam mi bylo blbě. Po cestě ze Skalice mi Juraj Jurík, se kterým jsem jezdil, třikrát stavěl. To byl strašný nástup,“ zavzpomínal Pšurný.

Pak ale zvážněl: „Myslím si, že manažer Lipovský minimálně viděl, že to není jen moje přání. Že když vážili tu cestu, opravdu o mě stojí. Nevím, jak velké to na misce vah bylo, nicméně stoprocentně to nebylo jen tak. Oni se tam navíc se skalickými fanoušky hned skamarádili, bylo to veliké. Ten, co měl Černého Petra kvůli řízení, měl smůlu. Kluci tam byli dlouho,“ vrátil se na veselejší notu.

Vzpomínka na celý život

Není divu. Pšurného comeback byl vskutku velkolepý. Takový, jaký si ani on sám jen stěží představoval. Dva góly a asistence, to se mu naposledy v přerovském dresu podařilo před třemi lety v Litoměřicích.

„Měl jsem slzy na krajíčku. Je to neskutečné. Jsem rád, že jsem tady,“ říkal Pšurný, kterého ještě dlouho po zápase vyvolával přerovský kotel fanoušků.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Byl tam dlouhý proslov od trenérů. Slyšel jsem je, ale nemohl jsem jít, když trenéři mluví. Moc to potěší a budu si to pamatovat do konce života,“ přiznal.

Těžko se dá očekávat, že podobný bodový příděl bude Roman Pšurný Zubrům odvádět každý zápas. Jeho přínos by měl být jinde, i když, kdo ví.

„Očekávání byla až přehnaná. Mám nějaký věk. Nepřišel jsem trhat rekordy v kanadském bodování. Moje role bude asi jiná. Možná zvednu přesilovku, sednu si s klukama v kabině a měl bych dělat mentora mladým. Nevím, jestli to tady tak chybělo. Navíc je tady velká marodka, takže si to vše sedlo, usmálo se na mě sportovní štěstí a jsem rád, že jsem tady,“ má jasno hráč, který v listopadu 2021 slyšel v Přerově „sbohem“, aby svůj um poté dokazoval ve Vsetíně a v minulé sezoně v dresu Poruby.

Bez Doležala asi do konce sezony

Na zmíněné marodce je i Pšurného velký kamarád, dřívější spoluhráč z jednoho útoku, Tomáš Doležal. A dle informací Deníku to nevypadá, že by se velezkušený defenzivní forvard měl v této sezoně ještě vrátit do hry.

„Přišel těsně před zápasem, prakticky jsme si nestihli nic říct. Podali jsme si ruce, myslím, že má něco s ramenem. A jestli je to do konce sezony, tak to nezachrání ani paní Doležalová a americké prášky,“ zavtipkoval Roman Pšurný.

Ve středu ještě nastoupil s číslem 26, již brzy by ale měl mít nachystanou svou tradiční jednadevadesátku, s níž v Přerově v 316 zápasech nasbíral 270 kanadských bodů.

„Zatím jsem všechny věci vysbíral od sousedů. Když zjistili, že se vracím do Přerova, vrátili mi všechny věci, které jsem jim rozdal. Kustod Meňa je takový silničář, je vždy překvapený velice,“ zasmál se odchovanec zlínského hokeje. „Ale ne, to je samozřejmě sranda. Musí se to vyrobit, až se vyrobí, tak jednadevadesátka bude,“ uzavřela přerovská ikona.

Patnáct let, patnáct zajímavých posil. Mrkněte na TOP přestupy Mory