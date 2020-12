Domácím se do sestavy vrátilo trio marodů z předešlého utkání v Šumperku Dostálek, Hejcman, Hrabal. A síla Přerova byla znát, před Vánoci nadělil Třebíči lekci z produktivity.

„Věděli jsme, že narazíme na výborně nachystané mužstvo, což se potvrdilo. Zápas byl jako v play-off, na což jsme hráče upozorňovali. Vrátilo se nám, že jsme si plnili, co jsme si řekli,“ byl spokojen asistent trenéra Zubrů Jakub Grof a vyzdvihl i Klimešův výkon.

Ve 13. minutě využil rozjetý Radek Číp chyby obránce Furcha ve středním pásmu a sám před Jekelem mířil přesně. Josef Hrabal pak sice napálil puk pouze do tyče, na začátku druhé třetiny ale Matěj Svoboda po skrumáži u mantinelu vysunul do brejku Filipa Dvořáka, jehož pokus se pod Jekelem došoural za brankovou čáru – 2:0.

Ne, že by Horácká Slavia neměla své šance. Jenže hostující střelci troskotali jeden po druhém na spolehlivém Klimešovi v bráně. A tak Přerov opět trestal a podruhé to byl Radek Číp. Tentokrát volil rozjetý střelu na vyrážečku Jekela a opět se nemýlil. Zubři šli do třetí třetiny s luxusním vedením 3:0.

Výkony brankářů byly rozhodujícím faktorem sobotního utkání, což se potvrdilo i ve třetí třetině, v níž Klimeš s poklidem řešil nepříjemné situace před svou svatyní, naopak Jekel si Indrákovu střelu z pravého kruhu, která by šla těsně vedle, srazil do vlastní klece.

Přerované tak v posledním utkání roku zvítězili 4:0 a vrátili se na druhé místo tabulky s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Jihlavu.

„Chtěli bychom všem fanouškům v této těžké době popřát pěkné Vánoce. Hlavně zdraví a možná i hlavu vzhůru a pozitivní myšlení. To je asi jediný lék, jak se tato doba dá překonat,“ uzavřel Jakub Grof.

HC Zubr Přerov – SK Horácká Slavia Třebíč 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Číp (Hejcman), 22. F. Dvořák (M. Svoboda, Süss), 36. Číp (Hejcman, Šoustal), 54. Indrák (Dobiáš, Macuh) Rozhodčí: Cabák, Skopal – Novák, Zídek. Vyloučení: 3:2, navíc Číp (Přerov) 10 minut osobní trest. Bez využití. Diváci: 0.

Přerov: Klimeš – Kubeš, Hrabal, Krisl, Zbořil, Dřímal, Dluhoš – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Šoustal – Süss, F. Dvořák, M. Svoboda – Macuh, Indrák, Dobiáš. Trenér: Vladimír Kočara.

Třebíč: Jekel – Furch, Zukal, Nedbal, Chalupa, Stehlík, Tejnor, Kowalczyk – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Krliš – Kratochvil, Němec, Křehlík – Valík, Michálek, Kořenek. Trenér: Jaroslav Barvíř.