/GALERIE/ Přišel, vychytal, zvítězil. Hokejisté Přerova šli do středečního utkání Chance ligy s obrovskou posilou v brankovišti. Poprvé v sezoně se na střídavé starty z Komety Brno na Hané ukázal nejlepší gólman soutěže sezon 2018/19 a 2019/20 Lukáš Klimeš. A hned na úvod hlavně díky jeho fantastickému výkonu Zubři slavili výhru nad Vrchlabím 3:1.

Hokejisté Přerova (v modrém) porazili Vrchlabí. Lukáš Klimeš vs. Kale Costa | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Včera mi to oznámili na tréninku v Brně. Že by bylo dobré, abych byl v nějakém zápasovém rytmu,“ vysvětlil Klimeš návrat do Přerova.