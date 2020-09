Atmosféra v MEO Aréně (přes veškerou snahu neúnavného kotelníka) zkrátka vzhledem k přísným opatřením, rozděleným sektorům, rouškám a z toho pramenící nízké návštěvě (613 diváků) byla zvláštní. Rozhodně ne taková, jaká by slušela prvnímu ligovému zápasu. „To je taková panika. Mně přijde, že lidé jsou tak vystresovaní médii, že radši nepřijdou,“ kroutil hlavou Roman Pšurný. A náladu mu nezvedly ani dva vstřelené góly.

Romane, kde hledat příčiny nevydařené premiéry?

Měli jsme spoustu šancí a oni nás vyučili z produktivity. Dostaneme tři nebo čtyři góly do prázdné brány, oni nás tam vybagují jak žáčky. Přišlo mi, že pokaždé, když přijeli k nám do pásma, tak to smrdělo gólem. Měli jsme daleko víc šancí než na čtyři góly. Zápas jsme měli rozhodnout daleko dřív. Nebyli jsme schopní odskočit na dva góly. A ten závěr? Co na to říct. Zase nás vybagovali do prázdné brány.

Podepsaly se na vás i absence klíčových hráčů? Hlavně v obraně chybí Pepa Hrabal, Jiří Krisl nebo Lukáš Forman.

Nejsme takový klub jako loni Budějovice, které měly pět a půl lajny. A je to prostě znát. Dneska jsme hráli na tři, protože už prostě není kde brát. Teď ještě Ryšavec (Martin Ryšavý, pozn. red.) jede na nároďák, takže na středu je nás zase mínus jedna. Musíme to brát tak, jak to je, budeme hrát s tím, co máme.

Spokojeni nemůžete být ani s přesilovkami. Proč nevyšla ta pětiminutová, ani ta v prodloužení proti třem?

Pořád jsme čekali, furt si to dávali na lepšího a na lepšího. Podle mě nelétal puk, strašně dlouho jsme to drželi, ať už já, Ďolík (Tomáš Doležal) nebo King (Filip Král) na modré. Oni už si pak jen stoupnou do toho kosočtverce a čekají, co my uděláme. Musíme si daleko rychleji přihrávat a obranu trošku rozhodit, než zakončíme. Bylo to strašně statické, ty přesilovky stály za ho***.

Vypadalo to přitom, že právě váš gól na 4:3 bude rozhodující, jak to tam vůbec padlo?

To byl závar jako v zápase dvacet dalších. Podařilo se mi to tam došťouchat, no. Spíš mě mrzí ten faul. Můžu se vůbec vyjadřovat k rozhodčím?

V den konání zápasu asi jedině pod pokutou.

Tak se vyjádřím k sobě. Nevím o tom, že bych seknul Davida Šafránka. Rozhodčí to viděl jinak, takže byl faul. To mě mrzí nejvíc, že jsem takto soupeři nabídl šanci na vyrovnání.

Co prohra udělá s týmem před atraktivní bitvou se Vsetínem?

Sejdeme se, uvidíme, kdo přijde. A budeme se chystat na Vsetín. Jenom škoda, že jsou ta opatření. To je taková panika. Mně přijde, že lidé jsou tak vystresovaní médii, že radši nepřijdou. Kolín samozřejmě asi není atraktivní soupeř, na Vsetín snad přijde víc diváků. Pokud tedy budou moct. Na druhou stranu, sedět v té roušce tři hodiny? Nevím. Je to na kosočtverec. Já to nemůžu mít vůbec na puse, dýcháte si vlastní plyny. Já, když si tady prdnu, tak to tady stejně, hoši, ucítíte. Tak k čemu to je? Říkal to i ministr, že roušky jsou vlastně k ničemu. Stejně to tady všichni musí mít. Lidi to taky odrazuje, mě by to taky odradilo. Sedět tady v tom tři hodiny…