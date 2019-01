/ROZHOVOR/ Přibližně 140 minut trvalo zubří čekání na gól. Ve vypjatém utkání s pražskou Slavií „rozvázal“ přerovským hokejistům ruce Jaroslav Moučka.

Soupeř sice okamžitě odpověděl, Zubři ale senzačně srovnali tři vteřiny před koncem a v prodloužení byli šťastnějším týmem.

Šestadvacetiletý útočník patřil mezi nejlepší hráče středečního duelu a od trenérů zaslouženě dostával na ledě více a více prostoru.

„Jsem už zvyklý, že začínám ve čtvrté lajně a v průběhu zápasu se s tím točí,“ krčil rameny forvard, který neřeší, na kterém postu zrovna hraje.



Jaromíre, jak jste si užili po šesti zápasech výhru na domácím ledě?

Čekali jsme dlouho, to je pravda, o to to bylo sladší. Jsem rád, že se nám to po takovém průběhu podařilo zvrátit a vydolovat aspoň dva body.

Vás navíc přerovský kotel po zápase speciálně vyvolával, užil jste si to?

Jo (směje se). To potěší každého hráče. Fanoušci byli super, podporovali nás až do konce a snad jsme jim to těmi dvěma body aspoň splatili.

Vše ovšem začalo hodně sporným gólem soupeře na 0:1. Jak jste celou situaci viděl vy?

Já jsem byl zrovna na ledě. Ten jejich bek měl zavřenou střelu na bránu, hodil to podél mantinelu, všichni včetně našeho gólmana už si najížděli ten puk, jako by šel za bránu, ale zničehonic se to nějak blbě odrazilo od mantinelu přímo jejich hráči mezi kruhy na hokejku. Klíma ještě první střelu chytil, ale on (Šteiner, pozn. red.) to tam pak i s brankářem dostal do brány. Bylo to na hraně, sporné, musím se na to ještě podívat na videu. Smůla pro nás, blbý odraz.

Zdá se mi, že na podobném místě se kotouč během sezony podivně odrazil už vícekrát, nevšiml jste si?

Jo, občas to někde odskočí, ale to je na každém stadionu. Ono to může být pokaždé jinak, najednou tam namrzne trošku víc ledu a může se to stát kdekoliv podél mantinelu. Je to nevyzpytatelné.

Vy jste nicméně nic nevzdali a šli za vyrovnáním. Nevyužili jste ale ani dvě přesilovky pět na tři, co chybělo?

Ten kousek, který nám chybí v posledních zápasech. Přijde mi, že máme dost střel, snažíme se tlačit před bránu. Naštěstí se to dneska ke konci přiklonilo na naši stranu a dotlačili jsme to tam.

Nejprve jste ale musel skórovat v přesilovce vy. Řekl jste si, že to vezmete na sebe?

Já jsem to dnes zkoušel víckrát, natlačit se tam před bránu z levé strany. Konečně se mi to povedlo, bekovi jsem naznačil, že přes něj nepůjdu, úplně jsem se narovnal a postavil. Pak, když jsem viděl, že se postavil i on, zase jsem kolem něj šlápl. Zkusil jsem to na bližší tyč a trefil jsem to.

Spadla z vás pak nějaká střelecká deka?

Aspoň na chvíli jo. Jenomže tam pak byla hrozná škoda, že další střídání jsme dostali zase gól na 1:2. Začínali jsme tam, kde jsme byli, jako bychom ten gól nedali. Toho se musíme příště vyvarovat, když konečně dáme gól, musíme vydržet a nějakou dobu neinkasovat.

Ten gól byl přitom opět sporný, opět tam slávisté znemožnili Klimešovi zasahovat…

Byl jsem na střídačce, takže úplně nevím. Viděl jsem, že Klíma ležel na brankovišti, takže ho taky nějak atakovali. Co mě překvapilo, tak že u našeho vyrovnávacího gólu na 2:2, který byl obdobný jako ty jejich dvě situace, se slávisté ještě dohadovali s rozhodčími, aby ten náš gól neuznali. Po těch dvou gólech, co sporně dali oni, jsem byl docela překvapený.

Naštěstí tentokrát měli rozhodčí jasno. Vy jste ještě věřili v závěru ve vyrovnání?

Jo, samozřejmě. Měli jsme tam nějakou minutu a tři čtvrtě power play, celou dobu jsme to strávili v jejich pásmu, oni udělali jeden icing. Kluci to tam výborně dorvali do brány, takhle prostě musíme hrát, když nedáváme góly jinak. Důraz a rvát se o to do posledního centimetru.

Vy jste dnes začal ve čtvrté formaci, jak se vám hrálo i po změnách v sestavě během utkání?

Já jsem tady na to už v průběhu sezony zvyklý, že začínám ve čtvrté lajně, pak se s tím podle průběhu zápasu točí. Já mám výhodu, že můžu hrát na všech postech, na obou křídlech i na centru, takže se to pak nějak vždy protočí. Buď dostanu víc prostoru, nebo méně. To už je na trenérech a na tom, jaký pro to mají cit.

Jak jste zatím spokojen se změnou na trenérských postech?

Byl to pro nás asi dobrý impuls, protože je vidět, že ta hra se trošku zlepšila. Je organizovanější, věnujeme se obrannému pásmu, útočnému pásmu, je to takové, že máme víc v hlavách, jak se chovat v různých herních situacích.

V dalším utkání doma přivítáte Ústí nad Labem, s čím do toho půjdete?

Samozřejmě. Jdeme si pro tři body. Vůbec nechceme připouštět jakékoliv spekulace, že by se to mohlo vyvíjet úplně jinak. Musíme jít do zápasu sebevědomě, že už v podstatě hrajeme o play-off. Nesmíme připustit žádné drama.