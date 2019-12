Jeho sedmý gól v sezoně k výhře nevedl, rodinu Kratochvilovu však může těšit alespoň dobrá střelecká forma blonďatého dvojčete, který už nyní zažívá střelecky nejpovedenější sezonu v první lize.

„Určitě teď má fazonu, já mu ji přeju, hlavně ať v tom pokračuje,“ usmívá se Matouš, který v rozhovoru vyzdvihl i bratrskou spolupráci. Oba borci totiž netradičně letos nastupují v jedné formaci. A zatím jim to lepí.

Frýdek vám asi trošku pokazil narozeninovou party. Jak utkání hodnotíte?

Šimon: Bylo to od první třetiny vyrovnané utkání. V prodloužení dali šťastný gól a berou dva body. Mají mladý tým, jsou brusliví, na čemž to mají založené. Gól nám pomohl, pak nám to možná trošku zkazili rozhodčí, ale to se nedá nic dělat. S tím se musíme poprat a příště vyhrát.

Matouš: Já to hodnotím úplně stejně jako brácha (úsměv).

Zaskočil vás Frýdek-Místek velmi dobrou a organizovanou hrou?

Šimon: Čekali jsme to. Trenéři nás na to nachystají, že nám to tady nenechají. Frýdek dokázal, že má mladé a kvalitní mužstvo. Zaslouženě tady bral dva body.

Matouš: Já souhlasím s bráchou (smích).

O jediný gól Zubrů se postaral Šimon. Jak byste celou situaci popsal?

Šimon: To je vždycky práce celé pětky. Je jedno, jestli ho dám já, Goišák nebo Matouš. Goišák to tam zachytil na modré, viděl jsem, že bude střílet, tak jsem tam sjel. Jen jsem to šikovně tečoval a padlo to tam.



Matouši, bráchovi se v posledních zápasech střelecky daří, co říkáte na jeho fazonu?

Matouš: Určitě teď má fazonu, já mu ji přeju, hlavně ať v tom pokračuje. Myslím, že spolu se nám hraje, šance tam máme, jen by je chtělo častěji proměňovat. Na tom ale zapracujeme.

Dříve jste spolu v jedné formaci často nenastupovali. Teď vám to vyhovuje?

Šimon: Trenéři to asi konečně pochopili, že tam ta souhra prostě je (smích). Suprově se doplňujeme, brácha dobře brání, rozehraje mi to. Já se ho taky snažím hledat.

Matouš: Pozitivní je hlavně to, že ho doma můžu seřvat, jak chci. Že si o tom můžeme povykládat. To je taky takové plus, že se vidíme často.

Řešíte spolu doma hlavně hokej?

Matouš: Brácha by se o něm bavil rád pořád, já už toho ale mám plné zuby. On pořád něco řeší (smích). Ale jo, sedneme si na kafe, povykládáme si, kdo by co jak chtěl, pak se to snažíme plnit.

Opravdu je to na kafe?

Šimon: Je to na kafe (úsměv). Jak říkám, hokej je o maličkostech, které rozhodují. Takže já si o tom vykládám rád. Možná to Matouše už trošku se.., ale my s bráchou si můžeme říct cokoliv, což nás může jenom posunout ještě dál.

Už minulý týden jste splnili první cíl díky jistotě účasti v horní osmičce před play-off. Už jste si vytyčili další milníky?

Šimon: Cíle jsou dané. My chceme pořád vyhrávat. Ať je to doma nebo venku, jsme v horní osmičce nebo dolní osmičce. Jak to dopadne na konci sezony, to se uvidí.

Matouš: Já jen doplním, že teď jsou ještě dva zápasy do reprezentační pauzy, a ty chceme určitě urvat, aby pro nás ta přestávka byla taková volnější a měli jsme pohodu. Určitě ty dva zápasy ještě chceme zvládnout.