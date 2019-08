Trvalo dlouho, než jste v novém angažmá dostal gól, takže povedený nástup do služby?

Start určitě dobrý, ale nic to neznamená. Možná dobře, že to někdo odbouchl, aby to nepřišlo pak v prvním kole (usmívá se). Takže dobrý začátek, ale nějak to nepřeceňuji.

Gól Honejska vás nemrzí? Dal se chytit a připsat si čisté konto?

Každý gól mrzí, ale je to hokej, pokaždé nejde mít nulu. Nevím, někudy to tam prostřelil.

Porazit Zlín 4:1, to se jen tak nepodaří. Co říkáte na výkon týmu proti Beranům?

Klobouk dolů před kluky. Někteří hráli třetí zápas ve třech dnech. Hráli jsme navíc proti extraligovému týmu, který byl vesměs kompletní. Asi chyběl jen Kašík v bráně. Takže klobouk dolů před nimi, myslím, že tenhle tým má velký potenciál a sílu.

Cítil jste v kabině, že se spoluhráči chtějí proti Zlínu vytáhnout i vzhledem k vzájemným vazbám?

Musím říct, že rozdíl oproti tomu, když jsme nastupovali na Vsetín, tam nebyl. Spíš si myslím, že tým se dokáže nahecovat na každý zápas, to by mohla být naše výhoda.

Každopádně na ledě to zatím vypadá, že výkony mají vzestupnou tendenci, souhlasíte?

Samozřejmě. Začínají se tam tvořit nějaké vazby – dvojice, trojice. Beci hrají vesměs spolehlivě, sbírají puky, snaží se to blokovat. Začíná se to ladit dohromady a doufejme, že to půjde líp a líp.

Vám se před pár dny narodil první syn. Pomohla vám i euforie z příchodu potomka?

V zápase se Vsetínem určitě. Když to tak řeknu, tak mi to nějak pomohlo v tom, že jsem si z toho zápasu nedělal hlavu. Přece jenom, není jednoduché přijít do nového týmu na první zápas z vyšší ligy, když všichni mají velká očekávání, co předvedu. Úplně lehké to není a myslím si, že v tom prvním zápase mi to pomohlo. Dnes to možná bylo trošku na škodu, protože před tréninkem jsem je byl vyzvednout v nemocnici a vezl je domů. Takže jsem si nestihl ani odpočinout a měl jsem plnou hlavu starostí, abychom to všechno zvládli. Ale nakonec to dobře dopadlo (usmívá se).

Už jste se v Přerově zabydleli?

Nám se tady líbí moc. Bydlíme na hezkém místě u řeky, navíc máme ještě dva pejsky. My jsme spokojení.

Viděl jsem, že v kabině vás taky skvěle přijali, takže i tam se cítíte dobře?

Jo, parta je výborná, to musím říct. Znám i starší kluky – Sejka (Tomáše Sýkoru, pozn. red.), s tím jsem hrál ještě v Ústí. I Pšurku (Romana Pšurného) z Litvínova. Dva kluci ze severu – Darek s Robertem (Hejcman s Černým) – ti mě hned první den s dodávkou stěhovali do bytu. Fakt super parta, myslím, že v tom bude naše síla.