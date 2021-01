„Víme, že Přerov má silný tým, ale byl to vyrovnaný zápas. Myslím, že i my jsme tam měli spoustu gólovek, škoda, že nás trápí proměňování přesilovek. Kdybychom nějakou využili, tak to mohlo být o něčem jiném,“ ví dobře 26letý útočník.

Hra v početní výhodě Jestřáby skutečně trápí. V jejich procentuálním využití se pohybují kolem 15 procent v horší polovině Chance ligy.

„Nejvíc nás tlačí bota v přesilovkách. Měli jsme možná desátou, patnáctou početní převahu v řadě, kterou jsme nevyužili. Pak vždycky dostaneme hloupý gól. Hra pět na pět je dobrá, ovšem utkání většinou rozhodují přesilovky a vyložené příležitosti. Když je dáte, jste někde jinde,“ hodnotil také prostějovský trenér Jiří Šejba.

„S tím máme problém delší dobu. To by nám pomohlo otáčet a vyhrávat zápasy. Je to strašně důležitá část zápasu. Nedáme v přesilovce žádný gól, proti nám tam jeden nebo dva spadnou a my už musíme dát o dva góly navíc při hře pět na pět,“ kroutil hlavou momentálně třetí nejproduktivnější hráč soutěže Mrázek.

Ani on si ale nedokázal při hře bez brankáře vynutit prodloužení. Problém však ležel jinde než v nepovedeném závěru derby.

„To už bylo vabank. Vždy to je na hraně. Ty šance jsme měli využít daleko dřív. Přesilovky nás trápí, do šancí se dostáváme,“ uvědomuje si Mrázek.

Zubři přitom měli hlavně v první třetině trošku problém s aktivním napadáním hostů.

„Snažili jsme se hned napadat i za cenu rizika, že bychom mohli udělat nějakou chybu. O tom jsme ale všichni věděli a byli připraveni jeden za druhého zaskočit vzadu. Myslím, že celý zápas jim naše napadání v pěti lidech dělalo problémy. Neměli čas na rozehrávku,“ popisoval bývalý útočník Třebíče či právě Přerova.

„Určitě tady pár lidí znám, tak to člověk nějak vnímá, ale nebylo to nic extra, že bych měl být nervózní,“ vzpomněl si Petr Mrázek na své angažmá u Zubrů v sezoně 2015/2016.

Velký kamarád je s gólmanem Lukášem Klimešem, který se zranil v Přerově v sobotu během duelu s Kladnem.

„S Klímou jsme si volali, hned mi říkal, co se stalo. Doufám, že to zranění bude co nejmenší, aby byl zpátky fit. A přeju mu, aby tady už samozřejmě nechytal, ale pokud by měl naskočit, bylo by super, kdybychom si proti sobě zahráli,“ usmál se závěrem Petr Mrázek.