Předloni v produktivitě Chance ligy skončil na čtvrté pozici (33 zápasů/43 bodů), v uplynulém ročníku si ještě o příčku polepšil. (45 zápasů/50 bodů) Nebylo pochyb, že o služby brněnského rodáka bude po sezoně zájem. Vůli projevili i zlínští Berani, kteří závod o šikovného forvarda vyhráli. „Agent mi o zájmu Zlína řekl po sezoně. Pak už to bylo o domluvě. Nabídka klubu mě hodně potěšila. Je to nejlepší, co může být,“ zdůrazňuje Mrázek.

O služby někdejšího jedenáctinásobného mládežnického reprezentanta projevily zájem i kluby z nejvyšší soutěže. „Extraligu bych si pochopitelně rád zahrál, nabídky mi ale vůbec nedávaly smysl,“ přibližuje. „Měl jsem ale i hodně možností z první ligy, včetně Prostějova,“ zmiňuje možnost pokračování v klubu, ve kterém strávil uplynulé dvě sezony.

Jednání však nedopadla, vize hráče i klubu byla odlišná. „Smlouvu jsme řešili už v lednu, nakonec jsme se ale nedohodli – v klubu bych zůstal, chtěl jsem ale počkat na případnou nabídku z extraligy. Pan majitel ale na tuto možnost nepřistoupil,“ přibližuje Mrázek.

I díky tomu produktivní útočník nakonec mohl zakotvit ve Zlíně. „Volal mi trenér, měl o mě zájem. Je to první z věcí, která vás na nabídce osloví. Hned mi řekl, že chtějí postoupit zpátky do extraligy. Ať je to jak chce, tak v první lize nemůžete vybrat lepší tým než Zlín, už jen kvůli historii. Pak už nebylo co řešit,“ popisuje cestu do Baťova města.

Odchovanec brněnské Komety si při posledním angažmá u Jestřábů na vytíženost stěžovat nemohl, jen v uplynulém ročníku na ledě v průměru strávil téměř sedmnáct a půl minuty. O sezonu dříve se jeho ice-time přibližoval k osmnácti minutám. Svůj čas pravděpodobně dostane také u Beranů. „Dle slov trenéra bych měl být hodně vytížený, má pozice v mužstvu by měla být podobná,“ nastínil Petr Mrázek.

Potenciální tlak by ho však svazovat neměl. „Znovu se ode mě budou očekávat body. Jsem s tím smířený, vím, do čeho jdu. Týmu chci pomoci, snad budeme vyhrávat.“

Příchod do zlínské kabiny pro Petra Mrázka nebyl úplným krokem do neznáma. „Se Sedlem (Pave Sedláček – pozn. red.) jsme nastupovali v mládežnických reprezentacích. Znám i Novase (Martin Novotný – pozn. red.) či Honejse (Antonín Honejsek – pozn. red.) z Brna,“ poukazuje na některé známé tváře z dřívějšího působení.

Dobře zná i Zimní stadion Luďka Čajky, kde v barvách brněnské Komety pravidelně nastupoval v mládežnických kategoriích. „Hráli jsme tady skoro pořád,“ vzpomíná Mrázek, který proti Beranům nastupoval i v dospělé kategorii. „Bylo to mimo jiné v mistrovské sezoně Zlína, s Kometou jsme tady prohráli finále,“ vybavuje si sezonu 2013/2014, ve které nastoupil do 12 zápasů play-off.

Ševci v příštím ročníku budou nastupovat pouze v Chance lize. Mrázek si uvědomuje, že všechna mužstva budou mít na Berany zvýšenou motivaci. „Budou se chtít na nás vytáhnout. S tím ale počítáme, věřím, že se na to dobře připravíme,“ nepochybuje.

27letý útočník v posledních dvou sezonách s Prostějovem skončil v předkole a semifinále. Cestu do letošního finále mu letos v březnu zatarasil Vsetín.

Jestřáby kromě soupeře trápily i další problémy. „Měli jsme virózu, tři čtvrtě mančaftu nastupovalo s antibiotiky. Nebylo to pro nás ideální, bohužel se vše sešlo,“ mrzí Petra Mrázka.

Vše dokumentoval poslední zápas na Lapači, kde Prostějov po úvodní třetině prohrával vysoko 0:7. „Bylo to vyústění celé situace. Všichni jsme chtěli, bohužel už nebyla síla něco udělat. Vsetín navíc hrál před parádní domácí kulisou. Nastupovali jsme s dvěma obránci, ostatní útočníci hráli v obraně. Rychle jsme dostali dva góly, pak už to bylo špatný,“ vrací se k závěrečnému duelu sezony.

Prostějov přesto sezonu může hodnotit pozitivně „Po takových výsledcích převládalo zklamání. S odstupem času se ale člověk na sebe může podívat a říct si, že to byla úspěšná sezona,“ uzavírá produktivní útočník.