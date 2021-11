/KNÍRATÁ GALERIE/ Už v roce 2015 po návratu do druhé nejvyšší soutěže se hokejisté Přerova zapojili do celosvětové charitativní akce na podporu mužského zdraví. Movember probíhá mezi Zubry i letos. Stejně jako čtyři roky nazpět nechyběl v Meo Aréně během sobotního utkání provizorní barber shop, kde si fanoušci mohli nechat upravit vousy a přispět tak na dobrou věc.

Hokejisté Přerova a Movember. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Celkem se vybralo 10 290 korun. Velmi zajímavé to však mnohdy je také na ledě. Po tom se i tento listopad bude prohánět několik zubřích kníračů. A jak se můžete přesvědčit v naší galerii, ve které jsme zabrousili i do minulosti, je na co se koukat.