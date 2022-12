První gól potvrdilo video

Vítkovice byly šťastnější od začátku utkání. První velkou šanci Muellera ještě zlikvidoval Jan Lukáš, šance Nahodila na druhé straně se neujala. A tak šli Ostravané do vedení, když puk do brány doslova dotlačil Petr Fridrich.

Úvodní trefu zápasu museli sudí zkontrolovat na videu, jestli nešlo o úmyslné kopnutí bruslí. Nešlo.

„Věděl jsem, že tam nebylo žádné kopnutí nebo nějaký pohyb rukou. Neviděl jsem důvod, proč by gól neměl platit,“ říkal po první třetině v rozhovoru pro O2TV Fridrich.

„V první třetině to bylo hodně vyrovnané a dostali jsme trošku nešťastný gól. Začátek druhé třetiny nám ale utekl,“ mrzelo olomouckého trenéra Jana Tomajka.

V prostředním dějství se navíc prosadil sváteční střelec, obránce Jakub Stehlík, a po něm Bukarts. A protože kohoutům se nedařilo ani v přesilovkách (dokonce ani ve dvojnásobné početní výhodě).

„Nemůžu říct, že bychom přesilovky hráli špatně. Šance jsme si vytvořili, je ale potřeba překonat gólmana, který dnes Vítkovicím zachytal výborně,“ chválil Tomajko Lukáše Klimeše.

Vítkovice si do třetí dvacetiminutovky vzaly pohodlný náskok. Cestu za triumfem jim znepříjemnil nejprve Jan Švrček, který po pěstní výměně položil na zem Romana Půčka a připravil tak domácím fanouškům první předsilvestrovskou radost.

O tu druhou se postaral snížením na 1:3 Lukáš Klimek, dlouhého trvání však neměla. Švrček jako by svými pěstmi vyhecoval Romana Půčka k jeho vůbec první extraligové trefě.

V přesilovce pak ještě výbornou formu potvrdil Lukáš Nahodil, další gól už ale zaplněná plecharéna přes snahu v šesti proti čtyřem neviděla, Vítkovice zvítězily 4:2.

„Do třetí třetiny jsme vstoupili dobře. Hráči bojovali do poslední vteřiny. Myslím, že to byl vynikající zápas i pro diváky. My jsme kluky pochválili, dali do toho všechno. Dnes byly Vítkovice lepší, ne nadarmo jsou v tabulce tam, kde jsou,“ uzavřel Jan Tomajko.

Personální změny

Oběma týmům v pátek chyběli kvůli disciplinárním trestům hráči. Na straně domácích obránce vyfasoval třízápasový trest obránce Mareš, na druhé straně nemohli do utkání zasáhnout bek Kovář a útočník Kalus. Do sestavy kohoutů se naopak na závěr roku vrátili obránci Škůrek, Rutar a Řezník.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 52. Klimek (F. Kočí, P. Musil), 56. Nahodil (P. Musil) – 9. Fridrich (Bernovský, Chlán), 22. J. Stehlík (Fridrich, Gewiese), 24. Bukarts, 53. Fridrich (Lednický). Rozhodčí: Mrkva, Stano (Slovensko) – Axman, Rampír. Vyloučení: 4:7, navíc Švrček – Půček oba 5 minut. Využití: 1:0. Diváci: 5500.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, F. Kočí – J. Káňa, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Kusko, Handl, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Vítkovice: Klimeš – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller – Gřeš, L. Krenželok, Lakatoš – Fridrich, Chlán, Bernovský – R. Půček, Dej, Lednický. Trenéři: Holaň a Philipp.