„Když se naskytla příležitost Karla Pláška do Olomouce přivést, neváhali jsme a rozhodli se jej angažovat. Je to mladý, velmi kvalitní hráč a našemu týmu pomůže,“ komentoval pro klubový web příchod útočníka generální manažer Erik Fürst.

Právě Vancouver draftoval Pláška v roce 2019 do NHL na 175. pozici. Talentovaný forvard si dokonce řekl o nováčkovskou smlouvu. V minulé sezoně však odehrál i vinou zranění v AHL za Abbotsford Canucks jen osm zápasů.

Mora místo Brna či Přerova

Do Kanady se odchovanec přerovského hokeje přesunul z Komety Brno. V extralize prozatím odehrál 124 zápasů s bilancí 12 gólů a 11 asistencí. Překvapivě však další duely v nejvyšší soutěži nepřidá v bílo-modrém dresu. Vrací se totiž na Hanou!

Během angažmá v Kometě sbíral syn bývalé legendární stejnojmenné opory Znojma starty i v Chance lize. Za mateřské Zubry odehrál mezi muži díky střídavým startům 32 zápasů, ve kterých nasbíral 18 bodů za 13 gólů a 5 asistencí. A dokonce si zahrál i v jedné formaci se svým otcem.

Je ve hře i návrat do Přerova? „Pokud by byla šance nějakých střídavých startů, samozřejmě bychom byli rádi. Ale nemyslím si, že je to reálné. Karel bude chtít hrát jen extraligu. Oficiálně patří Kometě Brno, která se musela dohodnout s Olomoucí,“ řekl Deníku sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

V této sezoně nicméně účastník dvou světových šampionátů do dvaceti let ještě neodehrál žádný zápas. Po minulém ročníku se podrobil operaci kyčle. Návrat do extraligového kolotoče by tak mohl být složitý a rozehrání se o soutěž níže by v případě pomalejší Pláškovy adaptace i pro kohouty dávalo smysl.

