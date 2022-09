Naděje, že famózní centr zůstane v plecharéně, definitivně vyhasla 8. srpna. „David Pastrňák na mistrovství světa byl, myslím si, velkým závažím, proč se nakonec rozhodl pro Boston. Kdyby jim to tam tak nesedlo, tak by se rozhodl jinak,“ věří kapitán Mory Jiří Ondrušek. „Jsme ale samozřejmě rádi, že tady David sezonu byl a uvidíme, co bude,“ dodává jedním dechem.

S kamarádem z mládežnických let je 36letý obránce nadále v kontaktu. „Sem tam jsme si přes léto napsali. Teď nějakou dobu ne, ale myslím, že se ještě ozve. A my mu taky, kdyby měl někdy cestu kolem,“ pousmál se Ondrušek.

Je tedy ve hře Krejčího návrat za rok? Možné to je. „Byli bychom za to rádi. Jeho rozhodování bylo hodně o rodině. Kdyby bylo čistě na něm, asi by si to tady ještě protáhl. Ale má americkou rodinu, priority jsou někde jinde. Měl to rozhodování těžké,“ vrátila se opora olomoucké defenzivy k fázi Krejčího váhání mezi koncem kariéry, comebackem za moře a setrváním doma na Hané.

Hra bude jiná

Vyhrála nejlepší liga světa a Mora tak má před sebou ročník bez Davida Krejčího. „Těžko se zvyká na to, že David zamířil zpátky do Bostonu. Musí se to vyvážit něčím jiným,“ zamyslel se na předsezonní tiskové konferenci hlavní trenér a jednatel HC Olomouc Jan Tomajko.

Jenže čím chcete nahradit geniálního hokejistu, který v 56 duelech nasbíral 51 kanadských bodů?

„Bojovností, bruslením,“ zamyslel se Jan Tomajko. „Hra musí být jiná. Nedá se nic dělat. Hráči se musí naučit být těmi potřebnými lídry, třeba Honza Káňa byl měl být jedním z nich. Měl výbornou sezonu, na kterou potřebujeme, aby navázal. Snad od Davida nějaké věci odkoukal,“ přál by si Tomajko.

Možná pozitiva v odchodu superhvězdy se snažil najít Jiří Ondrušek. „Bude nám chybět a myslím, že i my jemu. Zapadl do party skvěle. Pro soupeře by to ale mohlo být v něčem těžší, chystali se na jednu lajnu, na Davida. Teď budeme mít čtyři vyrovnané pětky,“ věří olomoucký obránce.

Právě větší podpora ofenzivy ze strany beků by měla v nové sezoně hru Mory obohatit.

Značka Krejčí je luxus

Absence Krejčího se pochopitelně promítne také do marketingu HC Olomouc. Zisky z prodeje reklamních předmětů budou zákonitě nižší.

„Před rokem jsem na tiskové konferenci říkal, že jen za dva týdny jsme prodali tolik dresů, co předtím za dva roky dohromady,“ uvědomuje si Simon Vejtasa, marketingový manažer klubu.

„Na druhou stranu si myslím, že pořád máme v týmu tváře, na kterých můžeme marketing stavět – Jan Káňa, Rostislav Olesz, který má stovky startů v NHL a medaili z olympiády. Vykukují nám tu i mladí typu Tomáše Galvase, který v šestnácti letech hrál za A-tým,“ zmínil Vejtasa.

Dalším faktorem, který David Krejčí v minulé sezoně výrazně v Olomouci pozvedl, byla návštěvnost v plecharéně. Takový nárůst v počtu diváků na stadionu pochopitelně nikde v republice neměli. Průměrná návštěva na domácích zápasech Mory v základní části se blížila rovným 5000 diváků. O kolik bude toto číslo nižší?

„Těžko říct, jak to bude reálně vypadat. Je doba, jaká je. Lidé se rozmýšlí, za co budou utrácet peníze. Na druhou stranu podle přípravných zápasů se dá říct, že zájem pořád je. Oproti utkáním v předchozích letech tam propad nebyl, naopak počet diváků byl vyšší než dříve,“ říká s nadějí Simon Vejtasa.

Něco málo mohl prozradit prodej permanentek. Ty si ale většinou kupují skalní fanoušci, Krejčí do plecharény často přitáhl i „obyčejného“ diváka, který na hokej rozhodně nechodí každý týden.

„Máme jich prodáno zhruba stejně jako v minulých letech. Já věřím, že fanoušky hokej pořád potáhne a že nás budou podporovat a vytvoří atmosféru, na kterou jsou hráči zvyklí,“ řekl závěrem Simon Vejtasa.

