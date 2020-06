Od neděle do středy mohli hokejoví nadšenci i díky Přerovskému deníku vyplnit unikátní analytický kvíz, díky kterému se dozvíme, kdo je tím největším odborníkem na hru Zubrů. Síly změřili třeba i videokouč Jiří Sklenář nebo brankář Michael Petrásek.

Ti nejlepší se mohou těšit na skvělé ceny, konečné výsledky zveřejníme v pondělí 8. června. Teď už se ale pojďme podívat, jak měly vypadat správné odpovědi a kteří hráči byli pro Zubry v minulé sezoně skutečně klíčoví.

Otázka 5: V přítomnosti kterých PĚTI hráčů na ledě si soupeři Přerova tvořili šance nejméně často (jde o počet šancí soupeřů vztažený na 60 minut hry 5 na 5)?

Nejčastější tip: Pšurný

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: Malina Sport Data

Velmi rozporuplné otázky, kdy bylo pro tipující obtížné se správně trefit a sázeli zde hlavně na první útok Přerova a statné obránce. Praxe ukazuje, že výsledky nejofenzivnějších hráčů jsou málokdy skvostné i do defenzivy a zásluhy si v našem kvízu připisuje zejména obránce Zbořil a členové čtvrtého a třetího útoku Dvořák, Süss, Goiš a Matouš Kratochvil. Výsledky dat prozrazují, že s nimi na ledě se do šancí soupeři dostávají zřídka. V ukázkách níže pravděpodobně překvapíme a místo defenzivní hry hráčů bez puku, věnujeme pozornost schopnosti udržet vlastní tým na puku a tím vůbec předejít šancím soupeřů.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Jedním z hlavních aspektů kontroly puku je trpělivost a na jejím základě provedená rozhodnutí na ledě. V první ukázce se za bránou k puku dostává Zbořil (č. 12). Cítí, že na něj není vyvíjen velký tlak soupeře a tak čeká na správný moment k přihrávce. Situaci ale nehodnotí jako výhodnou pro zaútočení, láká soupeře blíže a posílá puk zpět za vlastní branku tehdy, kdy je napadání Prostějova vymazáno. Přerov pak může v klidu začít novou akci.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Ve druhé ukázce je podobný prvek, jen v přechodu do útočného pásma. Süss (č. 8) přebírá puk před útočnou modrou čarou, nemá ale výhodné postavení pro zavezení kotouče dál a počká na správný moment ke krátké přihrávce na Moučku. Ten ho svým pohybem podporuje a ujímá se puku. Malé rozhodnutí dostává Přerov do komfortní pozice v útoku.

Otázka 6: Kteří DVA obránci se individuálně podíleli nejméně často na tvorbě šancí soupeřů (jde o počet šancí soupeře s přispěním hráče vztažený na 60 minut hry 5 na 5)?

Nejčastější tip: Krisl

Spolehlivost výsledků dat: střední

Zdroj: Malina Sport Data

Rozhodně více subjektivní položka mezi daty, u které je třeba identifikovat chybující hráče ve specifických situacích. Zbořil a Weinhold patřili mezi obránce, kteří soupeřům šance jen tak nedopřávali a chybiček v jejich hře bylo jako šafránu.



Otázka 7: V přítomnosti kterých PĚTI hráčů si Přerov tvořil šance nejčastěji (jde o počet šancí vztažený na 60 minut hry 5 na 5)?

Nejčastější tip: Pšurný

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: Malina Sport Data

Ryze ofenzivní kategorie a ejhle, správné tipy se valí jeden za druhým. Tato otázka byla pro respondenty tou nejsnazší na správné zodpovězení. Na předních místech zde vystupují členové prvních dvou formací v následujícím pořadí: Hejcman, Kubeš, Číp, Navrátil, Pšurný. Ukázky tvorby šancí u prvních tří jsou níže ve videích.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Akce Přerova začíná vysoce efektivní přihrávkou Kubeše (pravák blízko brankáře Přerova) z obranného pásma, kde se nachází pod tlakem napadajícího hráče. Obránce Přerova přihrává obloučkem k mantinelu, což vyřazuje hned čtveřici soupeřů z Havířova. Dvojice Hejcman (č. 27) a Číp (č. 17) už si se situací 2 na 1 umí poradit zejména díky přesné přihrávce Hejcmana a výběru místa Čípa.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



V další ukázce špatně rozehrává obránce Havířova a k puku se dostává Hejcman (krade puk). Ten si počká na výhodné postavení Čípa (č. 17), který může z předbrankového prostoru ohrozit branku Havířova. To je ukázka ofenzivní chemie útoku zde i s notným přispěním chyby soupeře.

Otázka 8: Kteří ČTYŘI útočníci se individuálně nejčastěji podíleli na tvorbě šancí Přerova (jde o počet šancí s přispěním hráče vztažený na 60 minut hry 5 na 5)?

Nejčastější tip: Navrátil

Spolehlivost výsledků dat: střední

Zdroj: Malina Sport Data

Číp s náskokem předčil své spoluhráče, co se týče individuálního podílu na šancích Přerova ve sledovaném 14-ti zápasovém vzorku. Ostatně dvě ukázky, jakým způsobem se mu to dařilo, jsou výše u otázky 7. Dalšími častými útočníky zapojenými do šancí Přerova byli Doležal, Pšurný a Šimon Kratochvil.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Na ukázce výše se Doležalovi (č. 24) daří přerušit útok Českých Budějovic a vydává se za vypíchnutým kotoučem dopředu. Ještě před zásahem brankáře soupeře puk lehce tečuje a tím znemožňuje soupeřům dostat puk pod kontrolu. Do akce se zapojuje Hejcman, který sbírá volný puk a rychlá úprava pozice před brankou Doležala vytváří finální souhru, které scházel už jen vstřelený gól.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Druhá ukázka se týká ryze individuální akce Šimona Kratochvila (č. 26). Ten se dostává k volnému puku ve středním pásmu u mantinelu, okamžitě akceleruje a vytváří si situaci 1 na 1. V té to obránce Třebíče zkusí a proti útočníkovi Přerova vystoupí. To se ale nevyplácí, když následuje pohledná klička a šance pro Přerov.

Obecně se ukázalo, že tipnout ofenzivní esa bylo daleko snazší než u těch defenzivních. Měli jste to také tak?

V neděli přineseme poslední článek odpovídající na závěrečný soubor otázek (9-12) ohledně specifických hráčských dat a v pondělí už zveřejňujeme pořadí těch nejlepších analytiků, které HC Zubr Přerov nejen v řadách fanoušků má.

Jako nejlepší tipující otázek 5-8 o tvorbě a prevenci šancí hráčů jsou s počtem 9 bodů Zdeněk Filip, Martin Kuča, Richard Macháček, Tomáš Hanák a David Klein.

O CO SE HRAJE?

1. místo: 30 plechovek piva Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, mikina Kappa

2. místo: 12 plechovek piva Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, tričko Kappa se vzpomínkovým designem

3. místo: 6 plechovek Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, hrníček HC Zubr Přerov



AUTOŘI: PETR MALINA, IVAN NĚMEČEK