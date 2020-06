Nyní se zaměříme na samotný obsah unikátní sondy do hry Zubrů. Odpovědi na kvízové otázky 1 až 4 najdete v tomto článku. Můžete se podívat i na ukázky přerovských hráčů, kterým se v sezoně dařilo přecházet z jednoho pásma do druhého, bránit vlastní modrou čáru nebo krást puky soupeřům. Tak pojďme na to.

Otázka 1: Obránce má v obranném pásmu puk v držení a je pod tlakem. Jeho cíl je dostat kotouč do středního pásma tak, aby zůstal Přerov v držení puku. Tipni DVA obránce, kteří byli v tomto nejúspěšnější.

Nejčastější tip: Černý

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: Malina Sport Data

Obránci Zbořil a Kubeš jsou správnými odpověďmi na položenou otázku. Povšimněte si, že zatímco Zbořil má nejvyšší podíl kontrolovaných opuštění obranného pásma (žlutá plocha), Kubeš má zase velmi nízký podíl zkažených pokusů (šedá plocha). Dokázal se tak dostávat z obranného pásma, i když oproti Zbořilovi volil více pokusy na jistotu, které nevedly tak často ke kontrole puku ve středním pásmu (modrá plocha). Útočníci v utkání běžně zaznamenají méně pokusů o opuštění obranného pásma a pokud by byli zahrnuti, nejlepší čísla by šla za Pšurným s 72% podílem kontrolovaných opuštění pásma.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

V ukázce výše se Zbořil (č. 12) dostává k puku ve vlastním rohu, je napadán dvojicí soupeřů a v mžiku se musí rozhodnout. Zpracovává si puk na forhend a posílá puk z bekhendu proti svému pohybu, čímž mate druhého napadajícího soupeře z Třebíče a Přerov se s kontrolou kotouče a v rychlosti nejenže dostává z obranného pásma, ale zakládá útočnou akci do roztažené formace soupeře.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Druhá ukázka je ze zápasu s Porubou, kde se po buly v obranném pásmu dostává puk na hůl Kubeše (pravák za bránou), který je rychle napadán dvojicí soupeřů. Kubeš si všímá svého spoluhráče Čípa (č. 17), jenž má na mantinelu dostatek prostoru. Obránce Přerova umě odráží puk od mantinelu a Přerov dostává s pukem až do středního pásma.

Rychlost rozhodování, přehled na ledě i kvalita provedení, to vše v podobných případech hraje svou roli. Obránci, kteří jsou schopni často “vybruslit” z podobně nesnadné situace a založit útok, mají obvykle pozitivní vliv na tvorbu převahy vlastního týmu.

Otázka 2: Útok soupeře se řítí na obránce Přerova. Jeho cílem je zabránit soupeři vstoupit do útočného pásma s kontrolou puku. Vyber DVA obránce, kteří měli v tomto nejvyšší úspěšnost.

Nejčastější tip: Krisl

Spolehlivost výsledků dat: vysoká

Zdroj: Malina Sport Data

Velmi vyrovnaná bilance všech obránců Přerova. Jde vidět, že celá strategie týmu hry bez kotouče ve středním pásmu má relativně agresivní povahu a obránci vystupují tak, aby soupeři snadno neprojeli s pukem do útočného pásma.

Trojice Černý, Šnajnar a Weinhold připustila soupeřům jen okolo 31 % vstupů do útočného pásma s kontrolou puku. Správné odpovědi nesou jména prvních dvou uvedených. Weinholdovi se musí přidat, že dokázal přerušit celých 17 % pokusů soupeřů, nejvíc ze všech jeho kolegů.

Obecně platí, že si v této kategorii vedou dobře výborní bruslaři s dobrým prostorovým vnímáním a ne vždy ta nejznámější jména, což se potvrzuje i v NHL. A konečně to potvrdily i odpovědi fanoušků, když se tato otázka stala tou nejtěžší pro naše hlasující.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Příkladem za všechny je ukázka výše, kdy se přerovským obráncům Černému (č. 21) a pár sekund po něm i Krislovi (č. 62) daří přerušit nájezd soupeřů z Třebíče do obranného pásma Přerova díky agresivnímu postavení ve středním pásmu.

Otázka 3: Útočník zaváží puk do útočného pásma. Jeho cílem je do něj vstoupit tak, aby Přerov zůstal v držení puku. Tipni ČTYŘI útočníky, kterým se to v nejvyšším podílu dařilo.

Nejčastější tip: Pšurný

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: Malina Sport Data

Pozornost přechází v otázce 3 k útočníkům, kteří mají jako jeden z mnoha úkolů pokusit se o přechod do útočného pásma s kontrolou puku.

Nejúspěšnějším borcem modrožlutých byl v této činnosti Číp následovaný Pšurným, kteří se jako jediní z týmu dostali přes 60 % (žlutá plocha v grafu). Příklady jejich úspěšných pokusů jsou níže.

Dalšími správnými odpověďmi jsou Navrátil a Doležal, oba tak doplňují kompletní první útok Přerova. Na rozdíl od otázky minulé zde nebyla nouze o správné odpovědi a fanoušci zde sbírali cenné body. Zdá se, že napětí spojené s přechodem útočníka do útočného pásma je něco, co se fandům a fanynkám zarývá do paměti velmi snadno. A není na tom nic zvláštního. Snaha přecházet s pukem do útočné fáze místo nahození kotouče je ve výzkumech označována za účinnou ve smyslu tvorby převahy střel i šancí.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Číp přebírá puk ještě ve vlastním pásmu, akceleruje a vrhá se mezi připravenou formaci Poruby. Díky využití své rychlosti, šikovným rukám i změnám pohybu se dostává až do útočného pásma, kde se může Přerov pokoušet o ohrožení branky soupeře. Druhou méně častou možností, jak se dostat do útočného pásma s pukem na holi je pomocí přihrávky.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

To se daří dvojici Doležal - Pšurný ve Vsetíně. Domácí tlačí vstup do útočného pásma na jednu stranu, kde se prostor rychle zmenšuje. Doležal nachází Pšurného na modré čáře, který má jen zlomek času na rozhodnutí. Namísto snadnějšího nahození a ztráty kontroly puku posílá bekhendem krátkou přihrávku zpět Doležalovi. Ten, také pod tlakem, zvedá hlavu a nahazuje puk do volného prostoru za branku, kam dojíždí jeho spoluhráč.

Je výzkumy prokázáno, že hráči a týmy, které jsou schopny produkovat kvalitní výsledky v činnostech přechodu mezi pásmy, končí velmi často na straně vítězů.

Otázka 4: Tipni PĚT hráčů, kteří nejčastěji “kradli” puky soupeřům ve středním nebo útočném pásmu (jde o počet individuálních přispění k odebrání puku vztažený na 60 minut hry 5 na 5)?

Nejčastější tip: Pšurný

Spolehlivost výsledků dat: střední

Zdroj: Malina Sport Data

Navrátil, Goiš, Matouš Kratochvil, Hejcman a Dvořák představují správné odpovědi. Sázka na útočníky se zde vyplatila. Přece jen, možnost zapojit se do úspěšného napadání je u obránců vzhledem k jejich povinnostem omezená, i tak lze blahopřát Krislovi, kterému se to mezi obránci dařilo nejčastěji (5 zisků za 60 minut hry).

Bilance útočníků je zde velmi vyrovnaná s minimem 7 zisků u útočníka. Dá se říci, že celá formace Přerova bez puku pracovala “jako jeden muž”. Přece jen zde bylo pár specifických výsledků v čele s Navrátilem. Ten se stal postrachem soupeřů v jejich obranném pásmu, kde se mu dařilo “krást” puky ve vyšším podílu než u jeho spoluhráčů.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Dost výmluvná je ukázka výše. Navrátil v ní prokazuje čtení hry, když prostorově kryje ujíždějícího soupeře. K tomu využívá dovednost zkrotit puk ze vzduchu a Přerov se ocitá ve slušné šanci zaútočit. Jindy je k úspěšným ziskům zapotřebí čirá snaha a na to se zaměřuje další ukázka.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Nevinně vyhlížející situace, kdy si gólman Poruby jede pro puk za svou branku a před jediným napadajícím Matoušem Kratochvilem (č. 25) má čas k dobru. Útočník Přerova udělá několik rychlých temp a rychle krátí čas na snadnou rozehrávku. Ta se gólmanu soupeře nedaří a šance pro hosty je na světě.

Tak co, povedlo se vám správně tipnout přerovské hráče v netradičních kategoriích? Budete se teď na hokej dívat třeba i jiným pohledem? Tak v pátek se připravte na další téma, kdy se budeme věnovat tvorbě a prevencí šancí u přerovských hráčů.

Jako nejlepší tipující v první sérii čtyř otázek se s 8 body předvedli videokouč Zubrů Jiří Sklenář, Michael Petrásek, Mira Kolář, Petr Andrlík, Jaroslav Lošťák, Zdeněk Navrátil a Jiří Neumann.

O CO SE HRAJE?

1. místo: 30 plechovek piva Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, mikina Kappa

2. místo: 12 plechovek piva Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, tričko Kappa se vzpomínkovým designem

3. místo: 6 plechovek Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, hrníček HC Zubr Přerov

AUTOŘI: PETR MALINA, IVAN NĚMEČEK