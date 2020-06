Nejúspěšnějšími tipéry v tomto okruhu otázek byli s 11 body Petr Smolka, Jan Berka a Tomáš Vaculík. Už zítra budou zveřejněny konečné výsledky kvízu včetně vyhlášení tří vítězů cen od HC Zubr Přerov.

Otázka 9: Tipněte PĚT nejčastějších střelců (jde o součet střel na branku, střel vedle a střel zblokovaných hráče vztažený na 60 minut hry 5 na 5).

Nejčastější tip: Navrátil

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: DENÍK

Ti, kteří se zaměřili pouze na útočníky, zde neprohloupili. Mezi pět nejčastějších střelců se nevešel ani jeden z obránců, i když s hodnotou 10.7 střeleckých pokusů za 60 minut hry 5 na 5 nebyl daleko Zbořil. Vůbec nejčastěji to zkoušel Dvořák (14.7) a Šimon Kratochvil (14.6), s odstupem pak byla trojice Doležal, Navrátil a Hejcman.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Šimon Kratochvil v ukázce výše využívá rychlost ve středním pásmu, zvnejšku objíždí obránce Jihlavy a volí střelu z těžkého úhlu. Je to ukázka pokusu s nízkou pravděpodobností na vstřelení branky. Částečně se dá tvrdit, že mezi nejčastější střelce patří hráči, co to často zkouší ať už z poměrně velké vzdálenosti nebo úhlu. Druhý případ ukazuje střelu z výhodnější pozice.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Dva členové prvního útoku, Doležal a Navrátil jsou mezi pěti nejčastějšími střelci. Na ukázce vidíme práci celé této formace, kdy Navrátil krade puk a dvorní nahrávač formace Pšurný nachází před branku najíždějícího Doležala. Prostorová “chemie” útoku a schopnost načasovat a provést přihrávku zvyšuje nejen počet střel obecně, ale k tomu i jejich nebezpečnost.

Otázka 10: Kteří ČTYŘI útočníci nejčastěji zakončovali z předbrankového prostoru (jde o počet střel na branku, střel vedle a střel zblokovaných hráče vztažený na 60 minut hry 5 na 5)?



Nejčastější tip: Navrátil

Spolehlivost výsledků dat: střední

Zdroj: DENÍK

Dvě jména, Navrátil a Šimon Kratochvil se stejně jako ve správné odpovědi na otázku 9 objevují i zde. Čtveřici správných odpovědí doplňují Süss s Goišem, kteří se ke svým střeleckým pokusům rádi tlačili blízko bráně soupeřů.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Že si Navrátil (č. 88) dokázal tvořit střely z předbrankového prostoru (tzv. slotu) nejen díky spolupráci se spoluhráči, ale i díky schopnosti číst a hru a krást puky, je z ukázky jasné. Být ve správný čas na správném místě a obecně výběr prostoru jsou pro úspěšné střelce specifickými zbraněmi.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Goiš (č. 47) je fanouškům známý pro svou nebojácnost poprat se o střelecké pokusy v těsné blízkosti soupeřovy brány, na ukázce výše se dokáže do výhodné střelecké pozice dostat i z rychlého útoku. Ocenění si jistě zaslouží perfektně načasovaná a přesná přihrávka Čípa (přihrávající pravák).



Nepřekvapí, že gólová úspěšnost roste, čím blíže se střelec dostane bráně soupeře. Detailní pohled na čísla dokázal definovat zjednodušenou výseč v předbrankovém prostoru (na obrázku modrá plocha) jako tzv. slot, ze kterého jsou zákroky pro brankáře už výrazně obtížnější než z jiných míst na ledě.

Zdroj: DENÍK

Zdroj: Sportsnet



Otázka 11: Tipněte PĚT nejčastějších nahrávačů na střelecké pokusy (jde o počet přihrávek hráče na střely na branku, střely vedle a střely zblokované jeho spoluhráčů vztažené na 60 minut hry 5 na 5).



Nejčastější tip: Pšurný

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: DENÍK

Jen 22% respondentů vidělo Čípa mezi pěti nejčastějšími nahrávači týmu. Ve sledovaných 14 zápasech přitom křídelník druhé formace předběhl své spoluhráče o parník. Ani zde tipujícím nevyšla sázka na obránce, když všichni útočníci zaznamenali častější asistence u střel než kterýkoliv z obránců. Mezi těmi měl nejvíce přihrávek za 60 minut hry 5 na 5 Kubeš (8.7). Dalšími v pořadí za Čípem byli Berger, Pšurný, Süss a Moučka.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Jeden názorný příklad je na ukázce výše. Číp (č. 17) zaváží puk do útočného pásma Vsetína, strhává na sebe pozornost u jednoho mantinelu a z bekhendové strany se mu daří poslat křížný pas na z druhé vlny najíždějícího Hejcmana (střílející hráč).

Zdroj: BPA/HokejkaTV

V další ukázce předvádí Berger (č. 28) své nahrávačské kvality. Zaváží puk do pásma Vsetína a soustředí se na správné načasování přihrávky na Moučku (č. 76). Ten je tísněn obráncem soupeře, ale puk vyslaný z hole Bergera dopadá přesně na jeho bekhendovou stranu, ze kterého ohrožuje domácího gólmana.



Otázka 12: Zadejte PĚT hráčů, kterým se dařilo nejčastěji provádět kreativní přihrávky (jde o součet průnikových přihrávek z obrany, křížných přihrávek ve středním a útočném pásmu a těch do předbrankového prostoru vztažený na 60 minut hry 5 na 5).

Nejčastější tip: Pšurný

Spolehlivost výsledků dat: solidní

Zdroj: DENÍK



Speciální přihrávky je kategorie shrnující kreativní schopnost hráčů v distribuci kotouče svým spoluhráčům. Výsledky dat i účastníci kvízu se zde shodli na hráči na první pozici. Pšurný oproti ostatním vynikal zejména díky úspěšným křížným přihrávkám ve středním a útočném pásmu. Podobné přihrávky zpravidla mění defenzivní záměr soupeře a umožňuje útoku být méně čitelný. Mezi nejlepších pět hráčů v této kategorii se vešli ještě dva útočníci - Číp a Hejcman a dva obránci - Zbořil a Weinhold.

Zdroj: BPA/HokejkaTV



Křížná přihrávka přes slot je vůbec nejnebezpečnějším typem v definové kategorii speciálních přihrávek a její ukázka je výše. Číp (č. 17) si vybojoval místo u mantinelu v útočném pásmu, všiml si Krisla (střílí) zajíždějícího za záda hráčů Litoměřic a poslal na něj přesnou přihrávku. Gólman se musel přesouvat a v tomto případě s velkým úsilím zamezil gólu.

Zdroj: BPA/HokejkaTV

Poslední ukázka je směsí přihrávky přes dvě čáry a té průnikové. K Weiholdovi (přihrávající pravák) se blíží napadající dvojice soupeřů z Českých Budějovic. Obránce Přerova posílá žabku do středního pásma na najíždějícího Hejcmana (č. 27). Přesná exekuce pasu a kvalitní zpracování znamenají v pár vteřinách kontrolu puku v útočném pásmu proti roztažené formaci soupeře. To je síla podobných pasů.

Tímto článkem končí série článků odhalující správné tipy Modrožlutého kvízu. Doufáme, že jste si užili i sondu do analytického pojetí hokeje a třeba nabyli další znalosti o vašem oblíbeném klubu.

A už zítra se dozvíte, zda-li se můžete dokonce těšit na skvělé ceny.

O CO SE HRAJE?

1. místo: 30 plechovek piva Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, mikina Kappa

2. místo: 12 plechovek piva Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, tričko Kappa se vzpomínkovým designem

3. místo: 6 plechovek Zubr Grand, kniha 90 let přerovského hokeje, hrníček HC Zubr Přerov



AUTOŘI: PETR MALINA, IVAN NĚMEČEK