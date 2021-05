„Jsem rád, že jsem se konečně zbavil štítku juniora. Nadcházející sezonu neberu jako přelomovou, nicméně chci, aby byla co nejlepší,“ uvedl Indrák pro klubový web.

V minulém ročníku Chance ligy odehrál 27 utkání a zapsal šest kanadských bodů (1+5). V mládežnických letech ale ukazoval, že pokud dostane dostatek prostoru, umí být obrovsky produktivní.

„Z týmového hlediska bych chtěl, abychom co nejvíc vyhrávali a v play-off se dostali co možná nejdál. Když to vezmu individuálně, chci se pořád zlepšovat. Rád bych si v týmu vybudoval nějakou pozici, co se porce času na ledě týče. Doufám, že se mi sezona povede i bodově,“ uzavřel Indrák.

V Přerově pokračuje také břeclavský odchovanec David Dobša. Ten na svůj první gólový zářez mezi muži čeká, v minulém ročníku už ale naskočil do 18 utkání Chance ligy a zapsal dvě asistence. Coby jeden z benjamínků se popere o sestavu.