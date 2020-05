Duben byl ve znamení individuálních tréninků, které kluboví trenéři připravovali a sdíleli s hráči přes internet.

„Na internetovém úložišti měli různá cvičení a každý týden nám svůj tréninkový deník odevzdávali,“ popsal šéftrenér mládeže Zubrů Pavel Neuman na klubovém webu.

Nyní už přerovská mládež přešla z individuální přípravy na klasickou.

„Využíváme prostory MEO Arény a také sportoviště v jejím okolí. Kvůli omezením ještě nemůže být příprava na suchu tak pestrá, jak jsme normálně zvyklí, ale postupně se do toho dostáváme a budeme zařazovat i další prvky,“ potvrdil Neuman.

V dorostenecké kategorii spolupracují Zubři se známým kondičním trenérem Tomášem Tomigou, kromě blízkého okolí zimního stadionu tak Přerované zavítají také do prostorů fighterů KBC Přerov.

Tradičním finišem první části přípravy bude konec června, juniorka však možná pojede i dál.

„Chtěli bychom trénovat až do červencového začátku ledové plochy a pak hned přejít na ni,“ dodal Neuman.

To A-tým Zubrů si zatím na start letního drilu počká. Zatím by se do něj z potvrzených hráčů zapojil jeden brankář, pět obránců a tři útočníci. Na posbírání dalších členů kádru do přípravy mají Přerované dva týdny. S tréninkem mají začít 1. června.