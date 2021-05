„Beru to na sebe. Byl jsem tady od toho, abych dával góly. Tým na mě spoléhal. Kdybych byl produktivnější a ty góly dal, všechno mohlo být úplně jinak,“ kál se Dostálek po nepovedeném čtvrtfinále play-off s Porubou.

V základní části přitom Dostálek byl nejlepším střelcem Přerovanů, v 33 zápasech nasázel 18 branek, další ale už v místě svého rodiště (alespoň v příští sezoně) nepřidá. Nakonec po něm sáhl havířovský Azet, kde se od něj pochopitelně nečeká nic jiného než góly.

„Chtěl bych si posunout svá maxima a být platný pro tým,“ hlásí Dostálek po svém příchodu na sever Moravy.

Dá se čekat, že velká část havířovských fanoušků zajásala. Druhá část příznivců je ale obezřetná.

„Proč nikde nevydrží déle než rok? Co je špatně?“ ptá se v diskuzi na webu AZ-Fans.net tradiční přispěvatel s přezdívkou J.R. from B.K. a zároveň přidává velmi zajímavou analýzu o ne zrovna lichotivé pověsti kanonýra.

Jak to bylo se Slovenskem?

To nás vrací na začátek článku. V kuloárech se hovoří o tom, že odchod Dostálka na Slovensko už byl takřka hotovou věcí. Zamířit měl do Nitry, avšak tento přestup měl ztroskotat poté, co se slovenský klub střelce „proklepl“ u svých zdrojů. Nejde však o potvrzené informace.

Pravdou zůstává, že Vlastimil Dostálek je pro Havířov extrémně zajímavou posilou, která mu možná tak trošku nečekaně spadla do klína. A pokud se mu bude dařit, mohl by být nejproduktivnějším hráčem Azetu. Záležet bude na tom, co jeho příchod udělá s kabinou.

„Chtěl bych, abychom uhráli play-off a pak se uvidí,“ uzavřel Vlastimil Dostálek na klubovém webu.

Play-off by havířovští fanoušci po uplynulé sezoně rozhodně uvítali.