Vedení přerovského klubu proto muselo okamžitě začít jednat a hledat alternativy. „Měli jsme připravený tréninkový plán a v žádném případě jsme ho nechtěli měnit. Kdybychom byli další týden bez ledu, způsobilo by nám to komplikace. Na vzniklou situaci jsme proto okamžitě zareagovali. Nový Jičín nám vyšel vstříc, za což mu děkujeme. Náš A-tým bude dočasně trénovat na jeho ledě,“ uvedl jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.

Není led, není kemp pro děti

Nemožnost trénovat na ledě přerovského stadionu pochopitelně nezasáhla jenom mužskou kategorii. „Je to pro nás čára přes rozpočet a velké zklamání. Děti se těšily na oblíbený a perfektně zorganizovaný MEO kemp, který se měl letos konat již posedmé. Zúčastnit se ho měli nejen naši hráči, ale i kluci z jiných klubů. Kromě toho měly začít také tréninky dorostenců a juniorů,“ štve Vladimíra Kočaru, sportovního manažera přerovské mládeže.

Zatímco muži budou dojíždět minimálně po dobu jednoho týdne do Nového Jičína, dorostenci budou cestovat do Zlína do haly tamních Tigers. Část juniorů se bude připravovat s A-týmem. „Ostatní se budou chystat mimo led. Věříme, že od příštího pondělí už půjdeme na led doma, i když ve ztížených podmínkách kvůli rekonstrukci šaten,“ připomíná Kočara další komplikace.

Zápasová příprava začne A-týmu přerovských Zubrů 9. srpna na ledě Frýdku-Místku, 18. srpna odstartuje v Přerově tradiční letní Zubr Cup.

Autor: DENIS MANINA