Kdo ví, jak by druhý jmenovaný dopadl, kdyby s první pomocí nepřispěchal Doležalův bratr Tomáš ve žlutomodrém.

„Bylo by to nepříjemné, i kdyby tam byl kdokoliv jiný,“ říká Tomáš Doležal.

Vše ale dobře dopadlo a oba bratři se proti sobě postavili na stejném místě den před Silvestrem. A tentokrát se šťastnějším koncem pro Tomáše, který vstřelil rozhodující gól.

Tomáši, jak jste viděl vaši branku, která nasměrovala Zubry za výhrou 4:1?

Navrc s Pšurkou (Jakub Navrátil s Romanem Pšurným, pozn. red.) si to povodili po mantinelu, na mě to vyšlo na prostředek. Propálil jsem to, ani jsem nevěděl, jak, ale samozřejmě, že jsem rád. Co jsem odešel ze Slavie, je to můj vůbec první gól proti ní. Tak doufám, že jsem to protrhl a bude to tam padat dál.

Pomohla vám po delší době i výborná kulisa v Meo Aréně?

Určitě, když se to tady spustí, tak je to nádhera. Když se do toho zapojí úplně všichni, hraje se pak i nám daleko líp. Pak se to odráží i na výsledcích. Spadne tam jeden nebo dva góly, lidé nás ženou a je to úžasné.

Nezdálo se vám, že slávisté závěr moc neunesli a bylo to ve třetí třetině hodně vyostřené?

Myslím, že všechny zápasy se Slavií tak ke konci dopadají. Jak člověk prohrává, tak to na člověka dopadne. V posledních zápasech jsme to byli my. Pak se přiostří pár soubojů a je to hned. Takto ty zápasy končí.

Minule ten zápas skončil pro vás i bratra Jiřího hodně nepříjemně. Jak se zpětně díváte na ostrý zákrok Jiřího Goiše? Rozebírali jste to nějak?

Je to těžké. Nevím, co na to mám říct. Samozřejmě jsem pak za bráchou byl, probírali jsme to, koukali jsme na to video. Já Jirku Goiše znám. Jsme spoluhráči. Těžko říct. Je to informace proti informaci, když to tak řeknu. Bylo samozřejmě nepříjemné, když je tam brácha. Kdyby tam ale byl kdokoliv jiný, taky by to nebylo nic příjemného. Jsem rád, že to všechno dopadlo dobře, tímto bych to uzavřel.

Závěr roku se vám vydařil, vstup do druhé části Chance ligy ale tolik ne. Čím to bylo? Přílišným uspokojením ze druhého místa?

Neřekl bych uspokojením. Možná někdy přemírou snahy. Nejvíc nás to samozřejmě srazilo v Budějovicích, kde nám to tam napadalo (prohra 3:9, pozn. red.). Ale třeba zápas v Chomutově (1:3) už jsme odehráli suprově. Sice jsme tam prohráli, ale šlapali jsme 52 minut. Bohužel nás tam zabila ta osmiminutovka.

Na závěr roku jste ale zase mohli doma slavit. Jak si na ledě užila novou děkovačku po vzoru kapely Queen vaše dcera?

Předtím, než se narodila, pouštěli jsme jí nějaké písničky od Queenů, doufám, že si je oblíbila a třeba je bude poslouchat, až jim bude i rozumět (usmívá se).

Co máte v plánu během krátkého volna?

Já odpočinek s rodinou. Na Silvestra máme výlet, uvidíme, doufám, že aspoň vyjde počasí. No a nějak si užijeme Nový rok.

Přeji vám do něj všechno nejlepší.

Já taky, všem přeji hlavně zdraví.