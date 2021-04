Na začátku dubna vyšlo najevo, že syn zesnulé přerovské sportovní ikony, hokejový trenér Miloš Říha, povede spolu se zkušeným Václavem Baďoučkem extraligovou Plzeň. Minulý týden už Říha mladší zamířil do rodiště svého tatínka, kde převzal in memoriam ocenění města Přerov za sportovní osobnost loňského roku.

Miloš Říha mladší v Přerově. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Posledních pět sezon jsem působil v první lize, takže jsem se sem dostal převážně na zápasy. Jinak se do Přerova moc nedostanu, protože časově je to v sezoně náročné. Z naší rodiny už tady bohužel naživu moc lidí není,“ vysvětlil 39letý rodák z Ostravy. „Proto se sem dostanu okrajově, i když tady mám spoustu kamarádů z dětství a občas se do Přerova rád podívám,“ dodal.