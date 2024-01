Pod Václavem Varaďou slavil největší úspěch kariéry. Mikuláš Zbořil napsal na začátku roku 2022 pohádku, z Frýdku-Místku se prosadil do extraligového kádru Třince a byl nedílnou součástí triumfální jízdy v play-off.

Mikuláš Zbořil a jeho přítelkyně, volejbalistka Lucie Zatloukalová. | Foto: archiv L. Zatloukalové

Už tehdy vyzdvihoval roli, kterou hlavní kouč sehrál při zisku mistrovského titulu. „Jedním z faktorů byl trenér. Na páté finále změnil hru obránců, díky tomu jsme uhráli poslední dva zápasy,“ hodnotil Zbořil po finále.

„Celou dobu jsme se obránci v prvních čtyřech zápasech měli držet na modré čáře, nesjíždět. Měli jsme i jiné založení útoku, které Sparta během prvních dvou, tří zápasů přečetla. Venca Varaďa to všechno změnil, dal nám volnější ruku,“ všiml si přerovský odchovanec.

Byť jej Václav Varaďa vedl jen pár měsíců, vryl se současnému bekovi Zlína pod kůži. „Působil na mě jako obrovský profesionál a zarputilý člověk, který věděl, co chce dělat, jak to chce dělat a tak to dělal. Byl to za mě jeden z nejlepších trenérů, které jsem za svou hráčskou kariéru zažil, byť šlo jen o nějaké dva měsíce,“ zavzpomínal Mikuláš Zbořil.

V Pardubicích však dle všeho byli jiného názoru a Varaďa si bude hledat nové angažmá.

