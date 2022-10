„Byl to v letošní sezoně zatím nejtěžší zápas, ve kterém jsem chytal," pokyvoval hlavou dvacetiletý strážce přerovské klece a pokračoval. „Dali jsme první gól, ale pak jsme bohužel inkasovali půl minuty před koncem třetiny. To nás pak na chvíli položilo. Naštěstí jsme pak ale vyrovnali a v prodloužení nám to tam zaplaťpámbů spadlo. Po těch třech porážkách v prodloužení za sebou už to fakt tu výhru chtělo."

Největší horko bylo tomuto borci v posledních minutách základní hrací doby. „Bylo tam strašně moc opravdu nepříjemných skrumáží," říkal.

Nejhůře bylo přerovskému gólmanovi v šedesáté minutě, kdy si proti němu vytvořili v krátkém časovém sledu své stoprocentní šance Vilém Burian a Jan Maruna. On ale dokázal oba tyto velezkušené borce vychytat a stal se tak základním stavebním kamenem přerovského vítězství.

„Jsem za to nesmírně rád. Ale měl jsem i velkou porci štěstí. Burian jel na mě úplně sám a nedokázal mi přehodit betony. Chybělo tam skutečně málo a byl by to gól. Možná to bylo to štěstí, které už jsme tolik potřebovali. To nás teď může nakopnout do dalších zápasů," popisuje s pořádnou dávkou skromnosti.

V mnoha týmech je zvykem, že za nějaký mimořádný kousek, který týmu pomůže v cestě za body, musí jeho autor následně přispět takzvanou „pokutou" do týmové kasy. Postava se toho ale příliš neobává. „To snad nepřijde. Pokutu za zákroky snad ani v oficiálním ceníku nemáme, takže v tomhle jsem naštěstí v klidu," směje se.

Výše zmíněnými zákroky tento mladý brankářský talent přispěl i k něčemu, co se, minimálně v hokeji, zase tak často nevídá. Přerov je totiž i nadále jediným týmem v soutěži, který v každém svém dosavadním odehraném zápase dokázal získat minimálně bod. Řečeno jinými slovy, ještě neprohrál v základní hrací době.

„Určitě je to skvělá série a já jen doufám, že jen tak neskončí a bude trvat tak dlouho, jak jen to půjde," rozplývá se.

Natáhnout ji Zubři budou moci už v příštím kole, kdy je v příštím kole bude čekat jejich tabulkový soused ze Sokolova. Západočeši mají v extrémně vyrovnané tabulce na svém kontě stejný počet bodů, tedy devatenáct. Mají ale odehrán o jeden zápas více.

„Je to prostě jen další soupeř. Letos se zatím o nikom nedá říci, že by byl vyloženě slabší než ti ostatní. Čekám tedy další vyrovnaný boj, který nakonec znovu rozhodne nějaká maličkost," uzavřel Michal Postava.