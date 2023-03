„Byla to jakási zamotaná situace. Pak přišla střela. Počítal jsem s tím, že jde nahoru, ale najednou to spadlo. Blbý gól, ale nejlepší bude nad tím nepřemýšlet a soustředit se na budoucnost,“ má jasno čerstvě 21letý gólman.

Proč to podle vás v Sokolově nevyšlo a z šesté příčky jste spadli na osmou?

Je to těžké. Řekl bych, že jsme až moc chtěli. Stačily nám dva body, my asi zbytečně chtěli vyhrát za tři body. V závěru nám to uteklo.

Čeká vás Frýdek-Místek, se kterým jste v této sezoně ani jednou nevyhráli. Takže soupeř, který vám vyloženě nesedí?

Čtyři prohry jsou čtyři prohry. Určitě nám to nesedí. Nesmíme si to nechat vzít. Play-off, to je úplně jiný hokej. Je ale pravda, že i v základní části rozhodovaly jeden, dva góly. Nemyslím si, že tomu bude jinak. Musíme doufat, že my budeme ti, kteří teď ty dva klíčové góly dají a udrží to.

Vlastimil Dostálek, Oskar Haas, Michal Hotěk nebo Vladimír Svačina. Na koho si musíte dávat největší pozor?

Největší pozor si musím dát na všechny. Ještě budeme všechno sledovat na videu. Od přesilovek přes oslabení až po to, jak jsou nebezpeční v útočném pásmu. Víme, že budou hrozit brejky. Musíme se na ně pořádně nachystat.

Proti sobě se postaví trio nejlepších brankářů Chance ligy. Budou rozhodovat výkony gólmanů?

Je to zajímavé, určitě. Oba kluci ve Frýdku, Mokroš i Švanci, chytali výborně celou sezonu. Počítám s tím, že bude rozhodovat gól nebo dva. Uvidíme, kdo bude šťastnější.

Vás sužuje marodka. Jak to vypadalo ve čtvrtek na tréninku? Vrátí se někteří hráči na předkolo?

Ze Sokolova jsme přijeli ve dvě ráno. Byl dobrovolný trénink, kdo jak potřeboval. Na ledě nás bylo asi deset. Zbytek se snaží dát do kupy, aby byl nachystaný na první zápas.

Hraje se jen na dva vítězné zápasy, navíc začínáte venku, což může být ošemetné. Vnímáte to?

Na to se asi nemůžeme dívat. Mohli jsme být v šestce a nemuseli tohle řešit. Teď je to tak, jak to je. Všichni to mají stejné a musí se na to připravit.

