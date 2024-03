„Měl ve smlouvě klauzuli, že pokud přijde zajímavá nabídka z extraligy, uvolníme jej. A ta nabídka přišla. To, od jakého týmu, už nechám na daném klubu, až bude chtít Michala oznámit jako svou posilu,“ prozradil Deníku sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Michal Postava se už v říjnu loňského roku objevil na lavičce extraligové Olomouce, kde kryl záda Branislavu Konrádovi. Do hry se tehdy na jedno střídání dostala pouze jeho maska.

Paradoxně mnohem blíže byl Postava premiéře v nejvyšší soutěži v prosinci. To už měl vyřízeny střídavé starty do Komety Brno a 22. prosince se měl poprvé postavit do brány v domácím zápase s Litvínovem. Jenže o den dříve se stala tragická střelba v Praze a celé kolo bylo přeloženo. Postava se nedočkal.

„Den před zápasem už jsem tam byl i na tréninku. Bohužel, celé kolo přesunuli. S tím se nedalo nic dělat. Teď budu čekat,“ krčil Postava rameny v dřívějším rozhovoru.

Právě Kometa Brno se jeví jako nejpravděpodobnější nová zastávka v kariéře talentovaného gólmana. Postava tam měl vyřízeny střídavé starty už i v sezoně 2022/23, za extraligovou juniorku Komety odchytal celkem 21 utkání v ročnících 2020/21 a 2021/22.

V Brně dlouhodobě Postavu sledují, navíc by po sezoně měli podle renomovaného serveru Eliteprospects.com přijít o Dominika Furcha. Štěpán Lukeš moc šancí nedostával a v závěru základní části se Kometa spoléhala na teprve 18letého Jana Kavana.

V minulosti do Brna v podobné pozici z Přerova odcházel coby nejlepší gólman Chance ligy Lukáš Klimeš. Prosadit se tam nedokázal. „Dozrál jsem až v pozdějším věku. V bráně je to hodně o hlavě, hlavně v extralize,“ prozradila současná jednička Vítkovic v podcastu Bomby k tyči.

Zvládne vyšší nároky 22letý Michal Postava? „Věřím, že tím, jak je v hlavě nastavený, tlak v extralize zvládne,“ předpokládá Pavel Hanák.

Ten samozřejmě musel řešit nepříjemnost – podaří se Zubrům opět získat top brankáře „Náhradu již máme podepsanou. Zatím můžu prozradit jen to, že se jedná spíše o mladého kvalitního gólmana,“ uzavřel sportovní manažer.

Zubři měli mít dle informací Deníku zájem například o Josefa Němečka, který vychytal čisté konto v posledním hanáckém derby sezony v Prostějově.