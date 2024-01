Po zásluze se o Postavu zajímají extraligové kluby, Branislavu Konrádovi už jednou kryl záda v Olomouci a do hry se na chvíli dostala alespoň přerovská maska. Premiéra ale měla přijít v dresu jiného celku, kdyby však vše nezhatila tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

„Můžu dál doufat,“ ví 21letý gólman moc dobře, že extraligová šance je doslova za rohem.

OBRAZEM: Postava kryl 53 střel Jihlavy i nájezdy, Zubři slaví šťastné dva body

Michale, už víte, kolik na vás šlo střel?

Zatím ne, asi hodně (úsměv).

Měl jste 53 zákroků. Nejtěžší byl asi ten ve třetí třetině, kdy už to vypadalo, že jste proti střele Harkabuse v bezradné pozici, souhlasíte?

Je to pravda. Už jsem tam byl „uvařenej“, bylo to v přesilovce. Dobře to sehráli dolů, spíš jsem měl zachytit přihrávku, která mi šla přes brankoviště. Proskočila mi pod hokejkou. Pak už to bylo jen štěstí, nechával jsem tam beton. Naštěstí puk nezvedl tak, aby šel přes něj, to mě nakonec zachránilo.

Zdroj: Youtube

Po střele stejného hráče za vámi o chvilku dříve zvonila tyč, tam ale byla teč, je to tak?

Jo. Myslím, že to trefilo Juru Krisla. Je potřeba mít dobře postavené tyčky, aby se dařilo (smích).

Byl to pro vás nejtěžší zápas v sezoně?

Řekl bych, že jo. I skrz to, že program teď máme hodně náročný. Byl to za týden čtvrtý zápas. Navíc jsem od rána nebyl fit. Měl jsem zablokovaný krk. Nakonec jsme to zvládli, buďme rádi za to.

Není na čase si trošku odpočinout a pustit do brány Josefa Němečka?

Je to otázka spíš na trenéry.

A uvítal byste to?

Na jednu stranu bych oddych uvítal, na druhou chci chytat každý zápas a pomoct sobě i týmu. Když bereme body, jsem jedině rád.

Navíc jste byl nemocný a vynechal jste na konci roku zápas s Porubou. Co vám bylo?

Po zápase se Vsetínem jsem měl střevní virózu. Hned když jsem přišel po zápase domů, vše jsem vyzvracel, šlo ze mě všechno ven. Domluvili jsme se, že si odpočinu alespoň na jeden zápas. Za tři dny už jsem byl zase na tréninku a pokračoval s týmem.

Vašich výkonů si nejde nevšimnout. Čekáte na šanci v extralize? Věříte, že to brzy přijde?

Šanci jsem už měl.