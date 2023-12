Pokud zvládne tohle, dá se s troškou nadsázky říct, že nového trenéra na lavičce přerovských Zubrů Michala Mikesku už nezaskočí nic. Šlágrem pondělního kola hokejové Chance ligy je bezesporu hanácké derby Přerova s Prostějovem, které zároveň bude premiérou pro kdysi nejproduktivnějšího hráče extraligy na lavičce MEO.

Hokejové derby Přerov - Prostějov v září 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Hrajeme s Prostějovem, pak se Vsetínem a na úplném konci roku máme ještě venku Porubu. Těším se, stát se může všechno. Budeme věřit, že se nastartujeme, třeba v derby jde výkon vždycky nahoru,“ věří Mikeska.

Zubři potřebují odčinit dvě poslední prohry s posledními týmy tabulky, které definitivně zlomily vaz bývalému hlavnímu kouči Robertu Svobodovi. Změna by mohla na přerovský zimní stadion přilákat v předvánočním čase i rekordní návštěvu sezony.

Zubry povede bývalý reprezentant! Trénoval ve druhé lize

„Budeme se snažit uhrát dobré výsledky. Samozřejmě přijdou změny, například ve stylu hry,“ slibuje také bývalý elitní útočník Pardubic.

Moc času na razantní změny však neměl, s týmem je teprve od čtvrtka, v sobotu si navíc odskočil do Šumperku odkoučovat poslední utkání, aby splnil dohodu se svým bývalým druholigovým zaměstnavatelem.

„Každý trenér by chtěl mít na změny čas. My ho nemáme, ale s tím jsem počítal, nevadí. Budeme se co nejdřív snažit ukázat, že změny mohou fungovat,“ přeje si Mikeska.

„Chtěl bych, aby se mužstvo zlepšilo a na jednotlivých postech byl vidět progres. Ať už se bavíme o obráncích, o útočnících nebo o celkové souhře. Potřebujeme zjednodušit hru. Když si pomůžu tenisovou terminologií, viděl jsem v ní dost nevynucených chyb, které tam nepatří. Něco se budeme snažit zjednodušit, něco zase hodit do větší kombinace. Hlavně ale budeme chtít vyhrávat,“ řekl kouč v rozhovoru pro klubový web Zubrů.

Třetí bitva o Hanou aktuální sezony je na přerovském zimním stadionu na programu v pondělí od 17.30 a vysílat ji bude i kanál ČT sport Plus.

