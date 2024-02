Hokejisté Přerova padli ve Vsetíně 1:5 a přerušili novoroční vítěznou sérii. Po sedmi vítězstvích přišla porážka na ledě druhého týmu tabulky Chance ligy, který Zubry předčil v přesilovkách a oslabeních.

Michal Mikeska | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Dobrý zápas v tempu. My jsme dostali na frak v nerovnovážných situacích, kde domácí ukázali svoji sílu a kvalitu. My jsme na to nezareagovali, byť jsme taky měli šance,“ ohodnotil duel přerovský trenér Michal Mikeska.

„Já jsem s výkonem svého týmu spokojený. Měli jsme dobrý pohyb při hře pět na pět a uměli jsme se prosadit v útočném pásmu. Bohužel nás trošku trápí koncovka. Ale dobrý zápas,“ dodal kouč.

Vsetín o své výhře rozhodl ve druhé třetině. V rozmezí šesti minut využili přesilovku Teper a Holec, Kern se pak prosadil dokonce při domácím oslabení.

Ve třetí třetině vykřesala naději pěkná individuální akce Tomáše Pospíšila, po které si puk do vlastní brány srazil Rob, dva následné góly Víta Jonáka ale určily definitivně ráz sobotního zápasu.

Nejlepší tým měsíce ledna začal únor porážkou, avšak ne špatným výkonem. Do sestavy se mu vrátil Joshua James Mácha, Daniela Ministra do hry nepustilo zranění, poprvé za Přerov v seniorské kategorii naskočil útočník Jakub Zembol, který má na Hanou vyřízeny střídavé starty z Komety Brno.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 1:5 (0:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Teper (Jenáček, Rob), 25. Holec (Kern, Hrňa), 29. Kern (Machala), 45. Jonák (Rob, Teper), 48. Jonák (Rob, Klhůfek) – 44. Pospíšil. Rozhodčí: Grygera, Kubičík – Otáhal, Polák. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2890.

Vsetín: Porter (21. Romančík) – Jenáček, Smetana, Teper, Staněk, Larsen, Hryciow, Ďurkáč – Rob, Klhůfek, Jonák – Hrňa, Dědek, Holec – Zabusovs, Kern, Machala – Bláha, Matějček, Půček. Trenér Weintritt.

Přerov: Postava – Kudělka, Zeleňák, Adámek, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Mácha, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Indrák, Pšurný, Dobša – Zembol, Nemec, Goiš. Trenér: Mikeska.