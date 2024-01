Poměr střel byl sice podobně jako v předešlém utkání s Jihlavou naprosto jednoznačný (možná až děsivě) ve prospěch soupeře, znovu však hokejisté Přerova dokázali nad těžkým soupeřem zvítězit.

Děkovačka hokejistů Přerova po výhře ve Zlíně | Video: Deník/Ivan Němeček

Tentokrát to nebyla jen zásluha fantastického Michala Postavy v bráně, Zubři pouštěli Zlín po většinu zápasu spíše k propagačním střelám a nahozením, které gólman Postavových kvalit bez problému likvidoval.

OBRAZEM: Zubři skolili Zlín i potřetí a pokazili mu oslavy 95 let hokeje

Výsledek? Výhra nad Berany na jejich ledě 2:1 i přes střeleckou převahu soupeře 46:13.

„My s tímhle počítáme. Padesát zákroků Michal Postava odchytá bez problému. Na nás je sbírat dorážky, aby nebyla druhá, třetí, kterou chytit nemůže. To už je na hráčích v poli,“ říkal po utkání přerovský trenér Michal Mikeska, který coby zlínský rodák přidal i něco do kasy.

Zablokovaný krk, 53 zákroků. Postava udivuje, extraligu mu vzala střelba v Praze

„Připravili jsme se na videu jako na každý mančaft. To i soupeř na nás. Kluci podali dobrý výkon, co se týče nasazení, emocí a zdravé rvavosti, což nám v minulých zápasech výrazně chybělo. Byli jsme docela dobří v soubojích,“ všiml si Mikeska.

Pomohla taky zabijácká produktivita a krásné trefy Daniela Ministra a Antonína Pechance v přesilovce.

„Představili bychom si víc než dva góly, ale při naší produktivitě jsme za ně velmi rádi. Jsou to velmi cenné tři body,“ dobře ví Mikeska.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Víc se mydlit na tréninku

Pět zápasů v novém roce, čtyři výhry. Zdá se, že léčba novým koučem podpořená některými změnami v kádru by v Přerově mohla fungovat. A to Zubrům stále chyběli David Březina, Tomáš Doležal, Jakub Svoboda, Robert Černý a František Němec. Naopak do obrany se vrátil Vojtech Zelenák.

„Chci věřit, že se náš výkon zvedá,“ říká Michal Mikeska. „Snažíme se trénovat, makat na tréninku, aby se nám to vrátilo jako nyní. Přidáváme v inteznitě, dohrávání, není to pochoďák. Snažíme se víc mydlit na tréninku, což se přenáší do zápasu,“ uzavřel přerovský kouč.

Pospíšil ve Zlíně tápal. Nedostal jsem prostor, říká. V Přerově ho byl plný led