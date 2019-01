Přišel v lednu 2017, když přerovský hokej zažíval největší výsledkovou krizi od návratu do druhé nejvyšší soutěže. Tým tehdy utrpěl sedm porážek v řadě, v tabulce klesl na sedmé místo a pomoci mu měl zkušený trenér, který předtím dostal vyhazov v konkurenčním Prostějově – Kamil Přecechtěl. A povedlo se. Nový kouč Zubry v pohodě dotáhl do předkola play-off, kde si pak smlsli i na Jestřábech.

Kamil Přecechtěl | Foto: Deník/Jan Pořízek

Nic ale netrvá věčně. V úterý kolem osmé hodiny ráno si poslední nepřesvědčivé výsledky a možnost ohrožení postupu do play-off vybraly svou daň. Kamil Přecechtěl slyšel od vedení „díky“, ale také „sbohem“, nyní si tak hledá nové angažmá.

„Jsem zklamaný, ale beru to jako holý fakt,“ říká zkušený lodivod.



Pane trenére, byl jste naštvaný, když jste se dozvěděl o změnách v realizačním týmu?

Hokejové zaměstnání je už takové, víceméně žijete ze dne na den. V momentě, kdy nejsou výsledky, je možné, že tohle přijde každým dnem. Jen jsem myslel, že ještě tyto dva těžké zápasy dostaneme šanci. Bohužel k tomu ale nedošlo.



Takže jste hodně zklamaný?

V prvé řadě mi jde o to, aby mužstvo fungovalo. Pokud se podaří tým zvednout a posune se jinam, budu nadšený. Podle mě Přerovu jednoznačně chybí jeden rozdílový hráč, což se potvrdilo během sezony. Objevil se Michal Popelka a mužstvo mělo okamžitě jinou sílu, bylo efektivnější v útoku a lépe se prosazovalo. Jsem zklamaný, ale beru to jako holý fakt.



Máte už nějaké nabídky?

Nemám, vnitřně jsem si trošku myslel, že přijde nabídka v Přerově u mládeže. Zachraňuje se juniorka, mám za sebou 12 let u mládeže v Olomouci, věřil jsem, že budou chtít využít mých zkušeností. Ale není tomu tak. Přiznám se, že zatím nabídku nemám.



Byla výsledková a herní krize opravdu tím jediným důvodem vašeho odchodu? Nebo za tím mohlo být i něco jiného?

To není otázka na mě. Já můžu za sebe naprosto v klidu říct, že jsme měli o svátcích pohovory s hráči. Sedli jsme si, vyříkali si, že hra není taková, jak jsme si představovali. Jednoznačně jsme si řekli, že cílem je dostat se do osmičky. A že mužstvo potáhne za jeden provaz. Mezi mnou a mužstvem nebyl žádný problém.