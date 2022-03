Od slavné bitvy MEO se Slovanem uplynulo 40 let. Podívejte se

/GALERIE/ Historická událost. Tak už v roce 1982 informoval týdeník Nové Přerovsko o senzačním postupu hokejistů TJ Lokomotiva Meochema do kvalifikace o nejvyšší československou soutěž a zisku titulu českého šampiona. „V sobotu 13. března v 18 hodin budou hrát hokejisté LMCH, jako přeborník ČSR, první kvalifikační utkání utkání o postup do I. ligy se Slovanem Bratislava,“ napsal redaktor Josef Svoboda. Uplynulo přesně 40 let od největšího úspěchu pro přerovský hokej.

Hokejisté TJ Lokomotiva Meochema Přerov v roce 1982 ovládli českou druhou nejvyšší soutěž a hráli kvalifikaci o 1. ligu se Slovanem Bratislava. | Foto: archiv Nového Přerovska a HC Zubr Přerov

„Zasloužili se o to všichni hráči, trenérské trio Josef Podlaha, Pavel Foret a Stanislav Grábl, jakož i kolektiv ledařů přípravou velmi kvalitní ledové plochy. Všem k tak skvělému sportovnímu úspěchu blahopřejeme. Nechť se vám vydaří i velmi náročná kvalifikace,“ napsalo Nové Přerovsko. Souboj s jasným vítězem slovenské druhé nejvyšší soutěže pochopitelně vzbuzoval před 40 lety enormní zájem. Vždyť za Slovan váleli i reprezentanti Rusnák, Pašek, Dornič, Pukalovič či Jašek. „Při obou zápasech bylo vyprodáno, o lístky se strhl boj. Lidé stáli venku a dohadovali se. Na stadionu jich pak pokaždé bylo ještě víc, než pět a půl tisíce (tehdejší oficiální kapacita přerovského stadionu – pozn. red.). Čtrnáct dní před začátkem kvalifikace žilo celé město jenom hokejem. Lidé se chodili dívat na tréninky, bylo to něco, co dneska už není,“ zavzpomínal v rozhovoru pro web Zubrů tehdejší kapitán Lokomotivy Jaroslav Řezáč. Přerov s velkým favoritem padl 0:3 na zápasy, památný byl hlavně úvodní duel na Hané. Domácí nečekaně vedli 4:2 a kdyby rozhodčí uznali gól Bohumila Šroma na 5:2, dost možná by bylo rozhodnuto. Slovan ale nakonec otočil na 4:7. „Je potřeba říct, že Slovan byl lepší, neměli jsme na něj. Už jsme trochu ztráceli důvěru. Řešilo se, kdo půjde do práce a takové věci,“ zmínil dnes 71letý Jaroslav Řezáč. Hokej v Přerově se podobného úspěchu dočkal v sezoně 1995/1996, kdy pod trenéry Milošem Říhou a Miroslavem Venkrbcem skončil v 1. lize druhý a zahrál si tak čtyřčlennou baráž o extraligu, v níž uhrál jediné vítězství. To už je ale jiný příběh. Hokejové devadesátky v Přerově. Od návštěvy Jágra po plné hospody na Nagano