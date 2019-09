Meo Arénou prolétl Týden hokeje

Týden hokeje se vrátil do Přerova. Do Meo Arény v úterý po roce opět zavítala náborová akce projektu Pojď hrát hokej. Do bruslí a replik reprezentačních dresů se obléklo čtyřicet dětí předškolního a částečně i školního věku.

Akce Týden hokeje v Přerově. | Foto: Alice Kočarová