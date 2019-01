Přerov – /ROZHOVOR/ Je 21. ledna 2004 a tehdy devatenáctiletý mládežnický reprezentant Martin Zaťovič naskakuje z juniorky ke svému třináctému utkání ve druhé lize v dresu přerovských Zubrů. Ti hrají na domácím ledě s rivalem z Nového Jičína ve třetí třetině nerozhodně 2:2, když je velká naděje nejen místního hokeje pošle ve 46. minutě do vedení.

Přerovští hokejisté (ve žlutém) v přípravném utkání s Kometou Brno. Martin Zaťovič. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Plné ochozy na přípravě: výhru Komety v MEO Aréně řídilo Zaťovičovo trio

Přerov nakonec vítězí 5:3 a diváci netuší, že to byla na dlouhou dobu poslední možnost vidět budoucího účastníka mistrovství světa na přerovském zimním stadionu naživo. Tedy až do úterka, kdy se jednatřicetiletý Zaťovič vrátil na mateřský led v dresu brněnské Komety, navíc coby kapitán. V přípravném zápase vstřelil gól a jeho formace zápas prakticky rozhodla.

„Jsem rád, že jsem mohl nastoupit, protože celý přerovský tým znám, takže to pro mě bylo zpestření přípravy," usmívala se po zápase čerstvá posila brněnského celku.

Jaká byla premiéra v dresu Komety, navíc doma v Přerově?

Nehrál jsem tady dvanáct nebo třináct let. Jsem rád, protože všechny kluky tady znám. Bylo to takové zpestření přípravy. Byl to pro mě první zápas, takže jsem se hlavně snažil, abych si něco neudělal, protože jsem se tam motal trošku jako nemehlo (směje se). Ale vyhráli jsme, takže v pohodě.

Část přípravy jste trávil i tady, takže jste Zubry určitě často potkával, hecovali jste se?

Trénoval jsem v Přerově s kondičním trenérem Tomášem Tomigou, takže s klukama jsme se tady samozřejmě potkávali. A ano, věděli jsme, že proti sobě budeme hrát, takže tam byly nějaké hecy.

V prvním přípravném utkání v Třebíči nastoupili za Kometu výhradně mladší hráči. Nyní už jste naskočil, byla to i vaše iniciativa zahrát si v Přerově?

Ano, tak nějak jsme se na tom s trenérem Zábranským domluvili, že budu hrát už tady v Přerově. Hlavně už jsem chtěl hrát zápas. Ve čtvrtek hrajeme doma se Slovanem Bratislava, takže jsem si to chtěl osahat. Na ten zápas přijde sedm tisíc lidí a my budeme chtít vyhrát.

Dával jste i gól, ale velké oslavy nebyly, to protože jste vlastně doma?

Byla to krásná akce do prázdné, takže ani nebylo co slavit (usmívá se). To jen tak smeknout klobouk Vojtovi Němcovi, který mi skvěle přihrál.

Váš útok fungoval výborně, jste spokojen?

Dnes nám to spolu sedlo. Kluci jsou zhruba stejně staří jako já, takže si rozumíme a víme, co od sebe čekat.

Co říkáte na atmosféru v MEO Aréně?

Je parádní, jak Přerov žije hokejem. Fanoušci to opět ukázali. Nevím, jestli bylo vyprodáno, ale bylo tady opravdu hodně lidí. Proto se ten hokej dělá a hraje.

Co byste Zubrům popřál do nové sezony?

Určitě jim přeji alespoň stejně úspěšnou sezonu jako vloni. Bude to těžké, ale když vidím, jak hrají, tak podle mě nebudou mít problém. Jsou silní na puku a hodně bruslí do těla. Věřím, že budou hrát o horní příčky.