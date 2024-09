A to přesto, že letošní extraligová sezona bude podle Martina Vojtka ještě kvalitnější než ty předešlé. A přes miliony Pardubic, jejichž super hvězdný tým nahání strach minimálně na papíře.

„Jo, Pardubice udělaly dream team a hodně posílila i Sparta. Já mám však srdce v Třinci a věřím, že se zapíše do historie ziskem šestého titulu v řadě,“ přeje si Martin Vojtek a připomíná, že Oceláři by mohli překonat neuvěřitelnou vsetínskou dynastii z let 1995 – 1999.

„Připadá mi totiž, že se opakuje loňský rok. Všichni favorizují Pardubice a Spartu, ale na Třinec se zapomíná, což mu bude vyhovovat. Všem vypálí rybník v play-off,“ tipuje dnes 49letý trenér brankářů a mládeže.

Vůbec první český extraligový titul získala v roce 1994 olomoucká Mora. Vojtek to do hanácké metropole má coby přerovský rodák kousek. Kam až se dostane tým Jana Tomajka a Róberta Petrovického?

„Olomouci bych strašně přál úspěch. Věřím, že minimálně předkolo opět bude hrát. Má ustálený kádr s kvalitním jádrem, které je stále pohromadě, líbí se mi, že k tomu tým doplňují mladými a de facto neznámými hráči,“ zmínil Vojtek. „Ti pak rostou v kvalitní exraligový materiál, příkladem je třeba Kuba Navrátil z Přerova, který už nakoukl i do reprezentace a to bych mu přál i v další sezoně,“ uzavřel autor slavné hlášky: „I náhradník je člověk.“