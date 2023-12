Předtím Zubři prohráli dvanáct zápasů ze třinácti a na body museli čekat šest kol. „Už to bylo docela dlouho. Rozhodoval týmový výkon. Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli, musíme se od toho odpíchnout a pokračovat v dobré práci,“ pochvaloval si Martin Vojtek mladší po triumfu s Pardubicemi.

Cíl Přerova v nejvyšší juniorské soutěži je jasný. „Snad to udržíme, doufáme v to,“ říká nadějný gólman, který hlavně v posledních čtyřech duelech vykazoval skvělou formu.

V Třinci málem vychytal nečekané body, když z 41 střel inkasoval pouze dvakrát. Ve Zlíně pak odchytal půlku zápasu a nedostal gól. Poslední dvě výhry týmu vychytal při úspěšnosti 93,75 a 94,59 procenta.

Skvělá čísla, navíc v osmnácti letech. Tatínek musí být hrdý, také když se podívá na soupisku prvoligového A-týmu mužů, kam se vrátilo jméno Martin Vojtek. Mladý „Kokin“ už pětkrát kryl záda Michalu Postavovi.

„Je to super. Odmalička jsem chodil na chlapy a konečně jsem mohl nakouknout do áčka. Užívám si to. Čekám na svou šanci, až tam vletím a poperu se s tím,“ usmívá se Vojtek, který má velkou výhodu v tom, že nezná trému. „Nikdy nejsem nervózní, opravdu si to užívám,“ zopakoval.

Tátu má nakoukaného

Z dětství si pamatuje, když jeho táta v sezoně 2010/2011 slavil coby dvojka titul s Třincem, v následujícím ročníku kryl záda Peteru Hamerlíkovi, aby v roce 2012 oznámil velký návrat domů do Přerova. Ve druhé lize pak předváděl fantastické výkony, díky kterým mohli Zubři slavit po sezoně 2014/15 návrat do druhé nejvyšší soutěže.

Myslím, že odcházím se vztyčenou hlavou, říká Martin Vojtek

„Určitě! Táta skončil, když jsem měl deset let. Viděl jsem ho, když tady chytal druhou ligu i extraligu v Třinci. Mám od něj hodně okoukaného, mám hodně podobný styl,“ uvědomuje si Martin Vojtek mladší.

Brankářský vzor je tedy jasný. „Určitě táta. Nebo v extralize Lukáš Klimeš,“ nepřekvapí Vojtek zmínkou přerovského fantoma minulých prvoligových sezon, který teď válí za Vítkovice.

Uvidíme, zdali se „Kokin“ také vydá na tátovu extraligovou cestičku, kterou lemuje zajímavý příběh nebo třeba ikonická „haškovská“ maska. Tu však na hlavě Vojtka mladšího nenajdete. „To ne, ale docela toho teď lituju. Bohužel mám normální masku, ta ke mně teď jde,“ usmál se Martin Vojtek závěrem.