Pojďme k vašemu přesunu z Prostějova do Přerova. Jestřábi na sezení s fanoušky zmínili, že šlo o vaše rozhodnutí odejít. Bylo to tak?

Pro mě je určitě lepší neběhat. Radši si zajdu na fotbal, běhat za míčem jo, ale jít si někam zaběhat, to není pro mě.

Například se ovšem v Přerově neběhá. Jsou různé pohledy a trendy. Co vy, běhat během léta, nebo neběhat?

V Prostějově jsme měli individuální, trénoval jsem sám. Týmovou letní přípravu jsem zažil v Šumperku. Je to tady trošku jiné, chodil jsem v Prostějově hodně do síly, tady jde více o vytrvalost.

Martine, příprava je v plném proudu, jak to z vašeho pohledu probíhá?

Neřekl bych, že byl z Prostějova nějaký zájem. Čekal jsem, ale nic nepřišlo. Tak jsem upřednostnil Přerov.

Kdy jste se tak rozhodl?

Asi týden poté, co jsme v Prostějově skončili, jsem podepsal v Přerově.

Vypadli jste hned ve čtvrtfinále play-off. To asi sezonu hodnotíte jako nepovedenou, že?

Určitě byla nevydařená. Jak pro tým, tak i pro mě. Byli jsme třetí, ale výsledky nebyly přesvědčivé. Tým, který jsme měli, měl na víc.

Proč to nefungovalo? Nevytvořila se správná parta v kabině?

Dostali jsme těžký tým do play-off, Zlín se opět dostal až do finále. Nechci říkat, že se to v Prostějově nesešlo, ale asi něco chybělo.

Druhé jméno z Prostějova. Zubři oznámili příchod zvučné posily

Hrál ve vašem přesunu do Přerova roli i trenér Michal Mikeska? Během sezony jste totiž naskočil i v Šumperku, kde v té době působil. Vyhlédl si vás tam?

Jednal jsem hlavně s panem Hanákem, ale určitě si myslím, že v tom hrál pan Mikeska roli, protože tyto věci spolu probírají.

Jak vás vlastně napadlo vybrat si zrovna Zubry? Vyhrála vzdálenost od domova?

Je to půlhodina, dobré na dojíždění. Navíc jsem tady hrál dva roky v dorostu.

Jak vnímáte velkou rivalitu mezi oběma kluby?

Vždy to bylo samozřejmě peprné. Vlastně už od mládeže. Ale je to náš job a tohle teď musíme dát stranou.

Jste připraven na to, že některým fanouškům se nemusí odchod z Prostějova k úhlavnímu nepříteli líbit?

Pár rozhovorů s fanoušky už jsem tam měl. A nebyly moc příjemné. Ale bohužel. Tak to je. O to větší budu mít motivaci v derby.

Na přerovské poměry došlo na velkou obměnu kádru. Co říkáte na tým Zubrů?

Já bych ani neřekl, že tady je obměna. Spousta kluků tu hrálo nebo je z mládeže, což je super. Z Prostějova jsem zvyklý na to, že zůstalo pět hráčů a zbytek se vyměnil.