/ROZHOVOR/ V minulé sezoně si odbyl extraligový debut v dresu Mladé Boleslavi, skoro na den přesně před rokem odchytal i dva zápasy za reprezentační dvacítku ve finském Rovaniemi. Posila přerovského brankoviště Marek Stuchlík má za sebou další (a ne jednu) premiéru. V úterý proti Vsetínu 20letý gólman poprvé hájil tři tyče Zubrů. A byl za to rád, i když to byla při prohře 1:3 nevděčná role.

„Takové horko jsem ještě snad nezažil,“ kroutil hlavou po zápase, ve kterém se jako bonus dočkal i toho, že společně s o pět let starším bratrem Kryštofem poprvé v kariéře oblékli v jednom zápase ten samý dres.

Poprvé jste se od začátku mohl postavit do přerovské brány. Jaký pro vás byl zápas se Vsetínem?

Jsem velice rád, že jsem dostal tu příležitost, užil jsem si to. Hrál i brácha, což bylo super. Bohužel byly ale podmínky strašné, takže jsem se hrozně potil a vůbec to nebylo první dvě třetiny příjemné. Kluci předvedli parádní výkon. Bohužel to nevyšlo.

V takovém horku ve vaší výstroji to musí být něco nepředstavitelného.

Ještě jsem na takové úrovni podobnou teplotu nezažil. Úplně mi čvachtalo v bruslích, rukavice neschly ani na sušáku. Neviděl jsem trošku přes pot. Nějak jsem to ale zvládl (úsměv).

Jak byste okomentoval inkasované góly, mrzel některý z nich nejvíc?

Všechny tři góly mě mrzí, ani jeden nemusel padnout. První byl smolný, odražený puk do prázdné, druhý to samé. U třetího to někdo, myslím, tečoval a vyletělo mi to nahoru. Musím se na to připravit příště trošku líp.

Už jste to nakousl, poprvé za Zubry naskočil i váš bratr Kryštof, který je zde na zkoušku. Jak jste se na zápas těšili, stihli jste to rozebrat už před utkáním?

Brácha mi už o víkendu říkal, že jede do Přerova a nejspíš bude hrát. Byli jsme za to všichni v rodině moc šťastní, už jsme v to ani moc nedoufali, že si spolu někdy zahrajeme. Nakonec to přišlo. Doufám, že udělá kádr a bude to pokračovat.

Je to velká věc, dorazila vás podpořit i rodina?

Jo, přijeli všichni. Máme se sice trošku bála, ale nakonec byla tady, jsem za to moc rád.

A jak hodnotíte bratrův výkon?

Myslím, že hrál velice slušně na to, že dlouho Chance ligu nehrál. Podle mě vůbec nezklamal.

Myslíte, že se dostane do prvoligového kádru Zubrů?

Věřím, že na to má. Kdyby to nevyšlo, myslím si, že by se sem mohl probojovat na střídavé starty (minulou sezonu dohrával Kryštof v druholigové Opavě, pozn. red.).

Zpátky k vám. Jak se zrodil váš přesun na Hanou?

Minulý rok se naskytla šance jít si sem zkusit zatrénovat. Pan Mensator mi to domluvil tady s panem Sklenářem (trenérem brankářů Zubrů), protože jsou dobří kamarádi z nároďáku. Byl jsem tady měsíc, trénoval a měl i nastoupit do zápasu. Bohužel ale byla zrovna série proher, takže jsem se do brány nedostal. Trenéři ale řekli, že jsem je svými výkony na tréninku zaujal a zapadl i slušně do kabiny. Takže mi nyní přišla nabídka a já jsem po spolupráci s panem Sklenářem neměl nad čím přemýšlet. Je to výborný trenér, náramně mi to sedí. Pro mě bylo jasno.

Co byste více řekl o Přerovu?

Jsem z Krnova a Přerov je pro mě vlastně takový větší Krnov. Takové domácké prostředí, je tady hodně přírody, mám pejska, takže tohle využiju. Celkem se mi tady líbí a konečně je to nedaleko domova.

A bydlíte už v Přerově?

Ano. Momentálně bydlíme s přítelkyní na hotelu. Budeme se ale stěhovat na byt.

Jaká jsou vaše očekávání od nové sezony? Přeci jen, Michal Postava si během minulé sezony vybudoval pověst možná vůbec nejlepšího brankáře Chance ligy. Jak se přes něj dostat do brány?

Byla to jedna z podmínek, co jsem měl v hlavě. Vím, že Míša patří k TOP brankářům v lize. Ve svém věku je pro Chance ligu nadstandardní gólman. Pro mě je úkol ho nejdřív ho dohnat, zkoušet se porvat o místo, odchytat co nejvíc zápasů. A třeba i doufat, že pro příští rok bych tady mohl být já.

Jaký spolu máte vztah?

Míša je velice přátelský. Máme spolu výborný vztah, nečekal jsem, že bude až tak dobrý.