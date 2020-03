Pro mládež i profesionální A-tým mužů HC Zubr Přerov, který měl za sebou možná nejpovedenější základní část v historii klubu a před sebou vidinu bombastického a možná i dlouhého play-off.

„Nedá se nic dělat. Musí se z toho dostat všichni, celý svět. Nějaký hokej v Přerově nebo jinde je druhořadý,“ má v těžkém období jasno sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Co pro vás mimořádná opatření aktuálně znamenají?

Asi to, co pro všechny kluby. Hráči A-týmu dostali volno, děti taky. Dnes se rozpouští led, pro nás to znamená nucenou předčasnou dovolenou.

V současné situaci samozřejmě není, co slavit, ale dalo by se vám i pogratulovat k titulu vicemistra, i když stříbrnou medaili vám asi nikdo nedá…

Tu nám asi nikdo nedá, to je pravda. Je to tak pro nás a pro fanoušky, takový historický úspěch pro Přerov, který tady dlouho nebyl. Bohužel bez play-off to nemá takovou váhu.

Sezona byla výborně rozjetá. Jste naštvaní, že po skvělé základní části přijdete o vrchol sezony?

Mrzí nás to stoprocentně. Konečně jsme si uhráli, že v play-off můžeme začínat doma. Lidé se na to těšili, my také. Měli jsme velké ambice. Play-off je samozřejmě nevyzpytatelné. Mohlo to dopadnout jakkoliv, ale věřím tomu, že bychom hráli semifinále se Vsetínem, které bychom začínali doma. Bylo by to pro diváky strašně atraktivní. V koutku duše jsem věřil i v to, že bychom mohli udělat finále. Zimák tak mohl být plný na spoustu zápasů.

Nakonec postoupil Motor, na čemž se podle dostupných informací shodlo sedm z deseti účastníků play-off…

Já bych to trošku opravil. Nebylo to sedm z deseti. Byla tam jednoznačná shoda všech klubů, že Motor by měl postoupit. A bylo to pár vteřin hlasování. Za jejich sezonu, zázemí, jaké mají diváky nebo ekonomické zázemí, které je nesrovnatelné s ostatními týmy Chance ligy, si to zaslouží. Sedm z deseti klubů hlasovalo pro to, aby se liga předčasně ukončila.

Bez fanoušků si to neumím představit

Dokážete si představit, že by se play-off hrálo bez diváků, když jste ještě měli možnost podpořit tento návrh?

Upřímně jsme si to nedokázali představit. My to tady děláme a hrajeme pro lidi. V základní části jich sice letos chodilo méně, ale pořád to byla spousta diváků oproti jiným zimákům. Neumím si představit, že bychom to tady hráli bez lidí. My jsme tady na skvělou atmosféru zvyklí a nebylo by to fér. Vůči lidem, ani vůči nám. Hráči by to taky nechtěli.

Komunikovali jste s hráči během stále se měnící situace? Jak oni vnímali smutný konec sezony?

Řešili jsme to mockrát. Prakticky každý den jsme s trenéry stáli v kabině a řešili různé věci. Kluky to samozřejmě mrzí. Říkali jsme si před sezonou, že budeme rádi, když budeme bojovat o osmičku. Že jsme nakonec skončili druzí, to bylo obrovské překvapení. Ten tým šlapal neskutečně. Kluci dřeli celou sezonu. Mrzí je to, ale na druhou stranu, zdraví je přednější. Nedá se nic dělat. Je to pro všechny stejné, musí se teď z toho dostat všichni, celý svět. Nějaký hokej v Přerově nebo jinde je druhořadý.

Ještě je to předčasné, ale jaký může mít podle vás současná situace vliv na ekonomiku klubu?

To bohužel zatím nevíme. Ty dopady mohou být velké. Ztráta za play-off bude obrovská. Pro nás, České Budějovice nebo Vsetín, kde by zimáky byly narvané, je vlastně nejvyšší. Co se týká příští sezony, sami nevíme, může to mít obrovský dopad. Za sponzory tady máme i velké fabriky, firmy neví, co bude. Jestli nebudou muset třeba i propouštět. Asi to nebude o tom, že by zaměstnancům krátily mzdy. Spíš budou krátit peníze na sport, na hokej. Uvidíme, snad k tomu nedojde. Ale může se to stát a může to mít obrovský vliv na další sezonu. Doufáme, že to tak nebude.

Trenér Jakub Grof hodnotil základní část:

„Pozitivní bylo, že jsme neměli žádnou větší krizi. Ten tým držel pohromadě. Byť jsme z počátku druhé fáze sezony měli lehký problém, oklepali jsme se z toho, začali šlapat a pracovat dál. Hráči věřili věcem, které dělají. Tohle je výsledek.“