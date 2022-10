Roku, den po zápase v Šumperku jste neabsolvoval dopolední trénink. Schytal jste hodně ran?

Jo, bylo tam pár zákroků, ale to je hokej, patří to k tomu.

Od začátku utkání na vás šlo vidět, jak velkou chuť porazit Draky máte, vnímal jste ten zápas speciálně?

Byl jsem namotivovaný. Chci vyhrát každý zápas, bylo to ale trošku vyhecovanější než utkání proti jiným týmům, bylo to zajímavé, vyhrocené.

Pošťuchování tam bylo dost, co jste si s bývalými spoluhráči na ledě vyříkával?

Moc jsem s nimi nekomunikoval. Párkrát jsem si něco řekl s novými hráči, co přišli. Ale nic vážného.

Pak přišel zákrok Tomáše Drtila, po kterém jste se skácel k zemi a šumperský bek dostal trest na pět minut plus do konce utkání. Jak jste situaci viděl ze svého pohledu?

Nabíral jsem puk za bránou a chtěl si vyšlápnout zpoza brány. Neviděl jsem ho. Asi mě nechtěl trefit, ale trefil na bradu. Bohužel jsem byl nějak zkroucený. Kdybych ho viděl a narovnal se, vůbec by to tak nemuselo dopadnout. Nedostal by ani pět plus do konce. Myslím, že nechtěl, ale trefil mě. Bohužel. Jak se rozhodli rozhodčí, to není můj problém.

Trenéři k vyloučení Drtila:

Lukáš Majer, Šumperk: „Zákrok jsme viděli na videu a stojíme za naším hráčem, že to faul nebyl. Co mě ale štve je fakt, že na jednu stranu se z hráčů dělají hrdinové, když předvedou gesto fair play a odvolají faul, pak ale netrestáme přifilmovávání některých zákroků. Když je to poněkolikáté během jedné třetiny, dívá se na to ze střídačky dost špatně.“

Robert Svoboda, Přerov: „Tohle posuzují rozhodčí. Za mě to byl atak na hlavu. Ať si to každý hodnotí, jak chce, ale za mě jednoznačný faul, nepřiměřená agresivita.“

Trenér Šumperku Lukáš Majer v pozápasovém hodnocení narážel na to, že o faul se nejednalo a že některé přihrávání zákroků by sudí měli trestat, chcete na to reagovat?

Asi ani nechci. Jestli chtějí, ať to pošlou na svaz. Oni jim k tomu dají vyjádření. Jestli si myslí, že jsem simuloval, tak jeho problém. Ať si ty videa shrne, pošle to na svaz a uvidíme.

Tři minuty před koncem jste po obratu vedli 3:2, nakonec jste brali jen bod, jak zpětně zápas hodnotíte?

Měli jsme tam více šancí, které jsme neproměnili. Jde to za mojí lajnou, měl jsem asi čtyři šance, které jsem měl proměnit. Jde to za mnou.

Nebrzdila vaši koncovku trošku přemotivovanost vzhledem k soupeři?

Možná to tam bylo. Fakt se chci prosazovat a poslední tři zápasy mi to nejde. Hamalda (Petr Hamalčík, pozn. red.) je dobrý gólman, ale touha po tom, že chci dát gól, převážila.

Teď vás čeká velký zápas. Do MEO Arény v sobotu dorazí Zlín. To už byste měl být v pořádku, jak se těšíte?

To bude úplný opak Šumperku. Bude to ještě těžší. Chceme ale vyhrát, dát do toho všechno a ukázat, že umíme porazit každého.

Zlínští hráči dostali ultimátum. Pokud nezačnou vyhrávat, přijdou o peníze. Hned první duel ve středu zvládli, bude to o to těžší?

Něco jsem slyšel. Je to jejich věc, my to nechceme řešit. Samozřejmě to ale bude těžší. Je jen otázka času, kdy se úplně adaptují na tuhle ligu a budou vyhrávat. Určitě to bude náročnější, než kdybychom proti nim hráli prvních pár zápasů.

Dokážete si představit, že byste v situaci zlínských hráčů byl vy?

Pro psychiku hráčů je to těžké. Ale jsme profesionálové a musíme se s tím poprat. Nechtěl bych být v situaci, ve které jsou kluci ve Zlíně. Věřím ale, že tam jsou zkušení hráči a otočí to ve svůj prospěch a peníze jim nebudou krátit.

