Tomu teď bylo odebráno pořadatelství letošního šampionátu dospělých.

„Je to správně. Já bych tam určitě nejel,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník šternberský rodák, který také ostře zkritizoval špičky českého hokeje za jejich váhavý postoj.

Proč se Mezinárodní hokejová federace (IIHF) podle vás rozhodla správně?

S odebráním šampionátu jednoznačně souhlasím, protože jsem v Bělorusku byl na mistrovství světa osmnáctek, takže vím, jak to tam chodí a co je ten pan Lukašenko za člověka. Naprosto s tím souhlasím a trošku mi vadil postoj Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), který pořád vyčkával až někdo něco řekne. Takový alibismus od pana Krále (prezident ČSLH, pozn. red.) a jeho nohsledů jsem opravdu nečekal. Když pan Hnilička řekne do médií, že souhlasí s Českým hokejem a že Bělorusko je určitě špatná volba, tak mi to připomíná rčení, že po bitvě je každý generál. Proč to neřekl před tím? Proč byli všichni schovaní za Králem a vyčkávali na IIHF s tím, že nemohou nic říkat? Vždyť švédský a finský svaz se jasně postavili za to, že když se mistrovství bude konat v Bělorusku, tak tam nepojedou. Z mé strany ano, tleskám, že to tak dopadlo.

Co bylo podle vás zlomovým momentem tohoto rozhodnutí?

Jednoznačně stanovisko sponzora Škody. Tím urychlili Faselovo (prezident IIHF, pozn. red.) rozhodnutí. Pro Škodu jednoznačně palec nahoru, protože když hlavní sponzor řekne, že když bude šampionát v Bělorusku, tak jej nebude sponzorovat, tak tím všechno urychlil a dal jasně najevo, co si o Bělorusku myslí.

Od špiček Českého hokeje to podle vás byla zbytečná vyčkávaná?

To bylo špatně, hrozně špatně. Já jsem si o panu Královi nemyslel nikdy nic extra, že by to byl nějaký lumen, ale on vládne železnou rukou a všichni mu jen přitakávají. To je takový druhý Pelta, akorát že v hokeji. Ale že je to až takový zbabělec a čeká podle hesla kam vítr, tam plášť, tak to už u mě klesl úplně na dno. Maximálně mě zklamal.

Jaká varianta by podle vás byla nejlepší v otázce nového pořadatele letošního MS?

Nejideálnější by bylo, kdyby to zůstalo v Lotyšsku celé, ale jenom pokud by našli druhý zimní stadion a dokázali by zajistit pro takovou hromadu lidí hotely a hlavně bubliny, aby se do nich nikdo nedostal. Protože bez bublin se to asi nebude moct hrát. Nicméně si nemyslím, že to Lotyši dokážou, i když pan ministr zahraničí řekl, že to zvládnou. Nevím. Pokud se nabídlo Dánsko, tak to je dobrá varianta, není to tak daleko od Lotyšska na přelety. Dobrá varianta by byla také Slovensko. Česko mě trošku zklamalo, pan Král řekl už dávno, že na to nejsou vůbec připravení, nevím proč, jestli se bojí o peníze. Já myslím, že IIHF do toho určitě nějaké peníze vloží, protože je jasné, že bez diváků je potřeba, aby svaz vydělal nějaké finance. Jestli zvednou nějaké sponzorské smlouvy, taxy a vysílací práva, aby z toho pořadatelská země profitovala, tak by do toho Česko určitě mohlo jít. Neznám důvody, ale nelíbilo se mi, že se to hned ze začátku smetlo ze stolu.

Vraťme se k Bělorusku a šampionátu, na kterém tehdy startoval váš syn David a pomohl vybojovat bronz. Jak to tam na vás tehdy působilo?

Hrozně. Někteří byli strašně spokojení, ale já tu východní kulturu od 68 roku nějak nemusím. Prostě jsem to tam nějakým způsobem těch 14 dnů přetrpěl. Rozumím lidem, že se tam nyní bouří, protože co tam soudruh Lukašenko dělá, to je dacárna. To jsme tady zažívali 40 let a tam to jede pořád, navíc tvrdou rukou. Tam je totální diktatura. Už tenkrát to bylo takové, že jsme byli na zimním stadionu, měli jsme od svazu lístky zadarmo na finále, ale přišel Lukašenko se svojí eskortou a vyhnali nás ven. Tak jsme se šli dívat na televizi.

Chodí se tam takzvaně přes mrtvoly?

Jasně, přesně tak. Lukašenko byl ode mě asi sedm metrů. Přišel s ochrankou, s takovými vazouny, kteří nás vyhodili. Museli jsme jim to uvolnit, aby si tam sedl pan soudruh (smích). Šli jsme domů, ale zase mi to tak nevadilo, protože naši kluci získali bronz. Finále mě už tolik nezajímalo, protože tam hráli Rusáci a my jsme šli slavit.

Pokud by šampionát v Bělorusku pro letošek zůstal, tak byste jej osobně bojkotoval?

Určitě bych tam nejel, to v žádném případě. Každopádně obyčejných lidí v Bělorusku je mi v současné politické situaci docela líto.