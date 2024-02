„Ani jsem to už nečekal. Mám tolik prostoru, že se ho snažím využít. Dělám maximum a uvidíme, co bude dál,“ říká Lukáš Klimeš skromně.

V další sezoně zase více prostoru dostali Matěj Tomek, Jakub Sedláček a Marek Čiliak. Klimeš se tedy místo posunu do role brněnské jedničky de facto vrátil do Přerova, kde (jak jinak) zářil a měl nejlepší průměr i úspěšnost zásahů v soutěži.

Když pak naskočil do třetí třetiny dalšího prohraného zápasu doma s Karlovými Vary (prohra 2:7, Klimeš inkasoval dva góly z devíti střel), musel si v Chance lize opěvovaný gólman říkat, že už se snad jedná o extraligové prokletí. Zvlášť, když se v prosinci na ledě Pardubic, kde opět střídal Karla Vejmelku, stalo skoro to samé (prohra 2:6, dva inkasované góly).

„Nastal průlom, přišel Přerov, a tam si uvědomíte, že když jste už v první lize, byla by škoda to zabalit. Od té doby jsem na konec nemyslel a šel jsem si za svým cílem,“ říkal Klimeš v nedávném rozhovoru pro Moravskoslezský deník. „Manažer Pavel Hanák a trenér Petr Dočkal mi dali prostor, i když to na začátku nešlo. Dlouho mě drželi,“ zavzpomínal.

Oslnivý start to nicméně nebyl, Klimeš v následujícím ročníku putoval nejprve do prvoligové Třebíče, odkud po třech povedených zápasech zamířil do Přerova, který v té době po postupu ze 2. ligy řešil problém.

„Každý má nějakou cestu. Já jsem si jí musel projít odspodu. Někomu se ten skok podaří hned po juniorce. Mně to trvalo pár let, ale neměnil bych. O to víc si toho vážím,“ dodává.

Vybudoval si důvěru

Připomenout ne zrovna nejlepší vzpomínky na Kometu mu mohl páteční domácí duel s Českými Budějovicemi. Za tři minuty a 18 sekund dostal tři góly a musel střídat.

Zde ale najdeme zásadní rozdíl oproti předešlým letům. Klimeš se postavil mezi tři tyče hned v následujícím utkání v Olomouci. Jasná demonstrace nového Klimešova postavení ve Vítkovicích. A celkově v extralize.

Vítkovická defenziva eliminovala Moru. Málo sebevědomí, znělo po zápase

„Že zase budu chytat, jsem se dozvěděl jako vždy den před zápasem. Trenéři se tak rozhodli a všichni to musí respektovat,“ říkal Klimeš v neděli v olomoucké plechárně.

Svému týmu vychytal výhru 2:1, o páté čisté konto sezony a vyrovnání lídra extraligy v počtu nul Dominika Hrachoviny ho připravil bývalý spoluhráč z Přerova Jakub Navrátil osm a půl minuty před koncem.

„Škoda, každému gólu se dá zabránit. Ještě jsem to škrtl lapačkou. Špatně jsem viděl moment, kdy hráč vypustil střelu. Pak už jsem reagoval pozdě,“ pokrčil Klimeš rameny.

Mrzet ho to nemuselo, kryl dalších 32 střel a byl hrdinou zápasu. „Od prvního do posledního hráče kluci skákali do střel, bojovali o výsledek. Zlomila to naše touha a bojovnost. Zvládli jsme to skvěle odzadu a takto my musíme hrát,“ chválil Lukáš Klimeš spoluhráče.

Na závěr si tak mohl užít dlouhou děkovačku na olomouckém stadionu, vítkovičtí fanoušci vyvolávali nejhlasitěji právě jeho jméno. Bývalá rutina v Přerově se stává extraligovou realitou.

„Za dva roky, co jsem ve Vítkovicích, to byla asi největší podpora na venkovním výjezdu. Řekl bych, že slyšet byli po celý zápas převážně naši fanoušci, klobouk dolů,“ uzavřel Klimeš.