Už sedm let funguje spojení Lukáš Dostál – Jiří Sklenář. Zlatého hrdinu domácího světového šampionátu připravuje během léta současný trenér brankářů prvoligového Přerova. V kontaktu jsou oba i při angažmá 23letého gólmana v Anaheimu. A byli i během uplynulého mistrovství světa, vyměnili si několik zpráv. „Ale nic velkého. Snažil se o digitální hygienu, oprostit se od telefonu a sociálních sítí. Pracuje také na těchto věcech,“ prozradil 32letý kouč.

Trenér brankářů Jiří Sklenář sedm let spolupracuje se zlatým hrdinou Lukášem Dostálem. | Foto: Deník

Proč v Dostálovi v budoucnu vidí nejlepšího gólmana NHL a jakou roli v tom hraje jeho rodina? Jaká byla situace v brankovišti před šampionátem a Českými hokejovými hrami? Nejen to prozradil Jiří Sklenář.

Poprvé se ambiciózní kouč z Přerova s Lukášem Dostálem potkal v sezoně 2016/17, když v brněnské Kometě působil coby trenér brankářů, o rok později ho měl na starosti v reprezentačním výběru do 18 let. Spolupráce byla prospěšná natolik, že na ni oba navázali i po konci Sklenáře v Kometě a jeho návratu do Přerova v roce 2018. A pokračuje dodnes, přestože Dostál už září v NHL v dresu Ducks.

„Jednou za čas si zavoláme, když má potřebu něco probrat. Když měl například horší období, dával jsem mu názory na některé jeho zápasy, zákroky. Konzultace a propojení mezi námi funguje stále,“ potvrdil Jiří Sklenář.

Boj o post jedničky

Bylo tedy jasné, za kým Lukáš Dostál zamíří hned po návratu ze zámoří před světovým šampionátem. Nebylo ale jasné, jakou roli bude Dostál v hvězdném zámořském triu gólmanů mít. S postem jedničky se v té době skloňovalo hlavně jméno Petra Mrázka.

Aby o tenhle post zabojoval, udělal Lukáš Dostál maximum. Ještě před společnými tréninky reprezentace před přípravným turnajem v Brně povolal Jiřího Sklenáře. Ten dorazil, aby pomohl mladému gólmanovi získat alespoň malý náskok.

„Když jsme poprvé šli na led, doufal, že aspoň odchytá na mistrovství nějaký zápas. Vůbec nevěděl, jakou bude mít roli, i proto chtěl být stoprocentně připravený. Ostatní začali v Brně trénovat v úterý odpoledne, my jsme spolu byli na ledě už v neděli o dva dny dříve než všichni ostatní. Chtěl si pozici jedničky vybojovat,“ pokyvuje Jiří Sklenář.

Také on však netušil, co u reprezentačních koučů převáží. Nabízely se zkušenosti Mrázka, vše ale nakonec bylo jinak.

„Když chytal už dva zápasy v Brně a pak i úvodní duel šampionátu proti Finsku, byl jsem přesvědčený, že pozici jedničky dají jemu. Dostyho znám třeba z mládežnického nároďáku a vím, co dokáže předvádět a jak za ním mužstvo může jít. To se potvrdilo i nyní,“ má jasno Sklenář.

Jistota, kterou Lukáš Dostál českému týmu dodával i v těch nejdůležitějších zápasech, byla obdivuhodná a nasměrovala Česko za titulem.

„Tohle v sobě má, pracuje na tom. Je to skvělý kluk do party. Není v kabině výrazný, to ne. Ale nikoho nekritizuje, kluky podporuje a umí chytat. Když tohle poznají hráči a trenér, nechtějí většinou v bráně nikoho jiného,“ myslí si Jiří Sklenář, který v Přerově zastává i roli videokouče.

„S Lukášem pracujeme hlavně na jeho silných stránkách. Navazujeme na to, s čím jsme začali už sedm let zpátky. Aktivní hra, bruslení, výborná poziční hra. Piluje to také v NHL.“

Předpoklady být nejlepší dostal v rodině

Nové Nagano, nový Hašek? Lukáše Dostála nyní často přirovnávají k největšímu brankářskému fenoménu přelomu tisíciletí. Mohl by si i Dostál jednou sáhnout na Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL?

„Myslím si, že jo. Neustále na sobě pracuje, má to dané už díky rodině. Není se sebou nikdy spokojený. Ví, že se pořád může posouvat. To je nejlepší předpoklad k tomu, být nejlepší na světě, v NHL,“ věří Jiří Sklenář.

Tatínek Lukáše Dostála vlastní restaurace v Brně, tvrdá práce, to je v rodině Dostálových přirozená věc. „Přenáší to na Lukáše, má to v sobě zakódované odmala. Není prostor pro to, aby něčemu uhýbal. Půjde si za úspěchem,“ nepochybuje Sklenář.

Kouč v Anaheimu měl rakovinu

Cesta na výsluní bude pokračovat v Anaheimu. Objevovaly se ale různé otazníky. Trenér brankářů Ducks Sudarshan Maharaj byl kvůli rakovině v minulé sezoně mimo hru. Změna zaviněná nepříjemnou událostí paradoxně prospěla Lukáši Dostálovi.

„V letošní sezoně se mi v NHL líbil daleko více než v předešlých dvou. Maharaj je také velmi dobrým kamarádem Johna Gibsona, dokonce mu byl snad i svědkem na svatbě. Dělali tedy hodně věci, které vyhovovaly Gibsonovi, Lukáš se musel přizpůsobovat, což odpadlo,“ poukázal Jiří Sklenář na spojení kanadského trenéra a dřívější americké jedničky Anaheimu.

Během května Ducks oznámili, že přes asi dvacetiprocentní šanci na léčbu se Sudarshan Maharaj dokázal uzdravit. Na starosti by mohl mít dva gólmany, které v Česku připravuje Jiří Sklenář – kromě Dostála i mladíčka Tomáše Suchánka. Spekuluje se také o výměně Gibsona, o kterého byl zájem už před koncem přestupového okénka.

V prvé řadě však budou o budoucnosti 23letého talentu z Brna rozhodovat jeho výkony.

