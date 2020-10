Lídr defenzivy a srdcař na ledě i mimo něj tak po posledním vítězném utkání s pražskou Slavií na nějakou dobu naposledy mohl posedět u pivka se spoluhráči, pak už se Přerované rozjeli do svých domovů. Jiří Krisl do Havířova za rodinou.

„Mám dvě děti, jedno mi do školy chodit bude, druhé nevím, nejsem si jistý, jak to dopadne. Nějak se s tím popereme,“ hlásil vousatý tvrďák před pauzou.

Jirko, jak důležitá byla výhra se Slavií před pozastavením soutěže?

Tři body jsou jednoznačně důležité i kvůli té pauze. Je to ale hrozné období. Člověk fakt netuší, co bude. Strašné.

Co je na tom nejhorší? Hrát bez diváků? Nebo hledat motivaci, když víte, že soutěž se ani nemusí dohrát?

Na hraní bez diváků jsme si trošku zvykli, ale taky nám to nejprve dělalo problémy. Diváci nám pomáhají hodně, mně osobně i venku. Je to prostě lepší. S tím jsme se už nějak vypořádali. Ten poslední zápas ale opravdu nebyl jednoduchý, co se motivace týče. Člověk fakt neví, co bude. Řekli jsme si, že ten zápas chceme za každou cenu vyhrát a necháme tam před delší pauzou všechno. To jsme splnili a vyšlo to.

Pro vás to byl teprve druhý zápas, teď zase stop. Chyběl jste dlouho, zranění kolene bylo tak vážné?

Ono to možná ani nebylo v první chvíli tak vážné. Já jsem už normálně trénoval, absolvoval jsem pohárové zápasy a fyzicky jsem se cítil optimálně. Po zápase se Zlínem (Krisl ještě naposledy nastoupil 11. srpna proti Vítkovicím, pozn. red.) přišel trénink a nikdo neví, co se stalo. Byl jsem na různých vyšetřeních a noha vypadala zdravě. Její funkčnost ale nebyla ideální. Měl jsem problémy se třeba zapřít. Pracovali jsme na tom, není to samozřejmě ještě tip ťop, ale nějak jsem to zvládl. Doufám, že už to bude jenom lepší.

Jak konkrétně jste na rekonvalescenci pracoval?

Byly tam zvláštní cviky, co se týče posílení stehna, protože to mi celkem hodně svalově spadlo. Musel jsem ho posílit. Není to úplně ideální, ale pracovali jsme na tom jak s Hankou (masérkou Zubrů Plhalovou, pozn. red.), tak s Kubou Fryčem nebo fyzioterapeutem. Dělali jsme třeba protahování, cvičení s gumou, víceméně všechno.

Teď si i trošku odpočinete. Samozřejmě se ale musíte také udržovat, co se bude u vás během pauzy dít?

No (usmívá se). Máme nějaký individuální plán, který nám bude Kuba Fryč posílat a každý bude v rámci možností makat sám. Někdo má štěstí, že má barák a může cvičit tam, někdo musí cvičit třeba v bytě. Každý jaké má možnosti. Já třeba mám dvě děti, jedno mi do školy chodit bude, druhé nevím, nejsem si jistý, jak to dopadne. Takže víceméně budu pořád jen s rodinou. Nějak se s tím všichni statečně popereme, jak se s tím už pereme celou dobu. Co si budeme povídat, nevíme, co bude. Změny přicházejí někde ze dne na den. To je tak šílené, že člověk jen čeká, co bude. Pereme se s tím v týmu víc než statečně. Myslím, že nám to jen pomůže. Až se soutěž rozjede, budeme výborně připraveni a dobře naladěni.