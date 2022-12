Litvínov zlomil své olomoucké prokletí po velkém obratu

Páteční výhra nad Třincem si v neděli vybrala svou daň. Hokejisté Olomouce vyrazili do Litvínova jen s devíti klasickými útočníky, dlouho to ale nevypadalo, že by to rozjetým Hanákům jakkoliv vadilo. Mora dvakrát vedla o dvě branky, domácí ale dokázali ve třetí třetině srovnat a otočit na konečných 5:3.

Litvínov doma přetlačil třetí Olomouc díky skvělému obratu 5:3. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš