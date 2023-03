Dvěma domácími porážkami vstoupili junioři HC Zubr Přerov do čtvrtfinálové série play-off Ligy juniorů s Havlíčkovým Brodem. Coby vítěz skupiny Východ je tak od překvapivě rychlého konce sezony dělí jediná porážka.

Hokej - Liga juniorů - HC Zubr Přerov - BK Havlíčkův Brod | Video: Deník/Ivan Němeček

Prohra v prodloužení 1:2 a v pátek další těsná porážka. Přerované chtěli ve druhém utkání srovnat krok, avšak za stavu 1:2 v závěru při power play inkasovali. Vzápětí snížil svým druhým gólem v utkání Tobiáš Kuchta, hosté ale dalekonosnou ranou Zycha přes celé kluziště pečetili na konečných 2:4.

„V obou zápasech rozhodovaly maličkosti. Vždycky to bylo prakticky o gól – první zápas šel do prodloužení, druhé utkání se také tahalo až do konce. Klíčové byly drobné věci, které si s hráči musíme rozebrat. Teď se připravíme na třetí zápas a uvidíme,“ řekl trenér Zubrů Pavel Neuman.

Třetí duel série je na programu v pondělí od 19 hodin v Havlíčkově Brodě.

