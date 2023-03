Do čtvrtfinále šli jako vítěz skupiny Východ. Junioři Zubrů však úvodní dva domácí duely s Havlíčkovým Brodem nezvládli. Série se stěhovala na led soupeře za stavu 0:2 a Přerované hráli o přežití. Nevzdali se a ve čtvrtek na domácím ledě mohli slavit málo vídaný obrat.

Druhé utkání série na ledě Přerova Zubrům nevyšlo. Dva góly dostali do prázdné brány. | Video: Deník/Ivan Němeček

Na ledě soupeře je nakopla kanonáda 6:1. Třetí duel Hanáci vyhráli 2:1 a ve čtvrtek se v MEO Aréně hrálo před více než pětistovkou diváků o vše.

Havlíčkův Brod v Přerově znovu zlobil. Dvěma slepenými góly ve druhé třetině otočil z 1:0 na 1:2 a pár minut měl blíž k semifinále. Ve 35. minutě ale srovnal Billa a Švejda zařídil ve třetím dějství přerovský postup.

„Celá série byla velmi těžká. Prohrávali jsme 0:2 na zápasy a hráli jsme tři utkání o život. Bylo to vyčerpávající, ale zároveň to byla obrovská zkušenost pro všechny kluky do budoucna. Jsem rád, že teď vědí, že stav 0:2 neznamená v sérii hotovo,“ pochvaloval si trenér Zubrů Pavel Neuman.

„Vždycky to můžete otočit, což se potvrdilo i v dnešním zápase, ve kterém jsme prohrávali 1:2. Vnitřní síla týmu se ukázala v pravý moment,“ dodal.

V neděli v 16.45 Zubři přivítají v prvním semifinále Vsetín. Druhé utkání je v MEO Aréně na programu v pondělí v 16.00.

HC Zubr Přerov – BK Havlíčkův Brod 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Lysoněk (Buršík, Hradil), 35. Billa (Hradil), 45. Švejda (Hradil, Brázda) – 25. Přidal (Kutlvašr), 28. Vaněček (Přidal, Holenda). Rozhodčí: Held, Rapák – Bubela, Čelechovský. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 525. Konečný stav série: 3:2.

Přerov: Žurek – Brázda, Koblížek, Holík, Nesvadba, Billa, Pekr, Nášel – Hyža, Svoboda, Lysoněk, Kolařík, Šilhavý, Buršík, Štíbr, Halík, Švejda, Hradil, Hanák. T. Kuchta. Trenér: Neuman.