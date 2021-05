„S některými budeme pracovat více na síle, s někým více na vytrvalosti. Momentálně jsme ale ve fázi obecné přípravy. Potřebujeme zesílit a věnovat se hlavně mobilitě,“ nastínil Jakub Fryč, který pro klub pracuje již třetím rokem.

„Letošní příprava bude více zaměřená na sílu. Je specifická, protože jsem si kluky rozdělil do skupin a budu se věcem věnovat víc individuálně. Někdo je po zranění, někdo potřebuje zmobilizovat, další kluci jsou noví,“ vysvětlil kondiční kouč.

Jakub Fryč dokonce se Zubry nebude procvičovat jen tělo. Zaměří se také na centrální nervový systém jednotlivých hráčů. Připadá vám to jako nesmysl? Jste na omylu. Kouč nedávno absolvoval speciální kurz. Zjednodušeně řečeno, zkusí vylepšovat tělesný postoj a s ním související pohyb hráčů pomocí jednotlivých částí mozku.

„S klukama pracujeme i v sezoně. Hodně věcí znají a řešíme fakt už jen detailní věci. S některými se budeme věnovat neurotréninku. Je to teď velký boom,“ prozradil Fryč.

Grof: Kádr je skoro uzavřen

Někteří zkušenější borci tradičně trénují individuálně. Například Tomáš Doležal nebo gólman Michael Petrásek. „Přece jenom je letní příprava delší. Když jsou to zkušení hráči, nějaká obava o to, že by se dobře nepřipravili, nepřichází v úvahu. Je to spíš o tom, aby byli s rodinami, sezona je pak dlouhá,“ vysvětlil asistent hlavního trenéra Zubrů Jakub Grof.

Společně s Vladimírem Kočarou už mají k dispozici takřka kompletní kádr. Přestože klub zatím na oficiální soupisce představil jen několik jmen. Další ovšem budou brzy přibývat.

„Je to změna oproti předchozím dvěma přípravám. Kádr je z devadesáti procent hotový a uzavřený. Kluky jsme chtěli podepsat už na letní přípravu. Jsme spokojení s tím, koho se nám povedlo přivést. Fanoušci se mají na co těšit,“ naznačil Jakub Grof.

Zajímavostí je, že Zubři by na led mohli vyjet netradičně brzo. Pokud to vládní opatření dovolí, klub chce v MEO Aréně mrazit, jakmile to bude možné.

„Samozřejmě by to pro muže bylo vítané. Led bychom využili několikrát týdně pro trénink hráčských dovedností. Ale hlavní přínos by to znamenalo pro mládež, která celou sezonu stála,“ připomněl Jakub Grof. „Z toho důvodu by bylo skvělé, kdyby se led podařilo zajistit. Pak bychom viděli, jak se zařídíme dál,“ dodal.

Na klubovém webu Přerovanů se objevily také předběžné termíny některých přípravných zápasů. Ve čtvrtek 5. srpna by Přerov měl hostit Frýdek-Místek, o týden později pak zajíždět do Šumperku. V rozpisu nechybí ani Liptovský Mikuláš.