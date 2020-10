„Kromě prvního zápasu s Kolínem, který se nám úplně nepovedl, jsme všechna utkání odehráli solidně. Hodnotím to tak průměrně. Bodový zisk není úplně důležitý, předvedená hra byla spíš pozitivnější. Můžeme být lehce spokojení,“ bilancoval asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

Také on přiznal, že s podobnou situací se ve své kariéře nesetkal. Koronavirová krize nabourává prakticky veškerou práci hráčů i trenérů.

„Poslední měsíc jsme trénovali trochu nestandardně. Soustředili jsme se spíš na dovednosti jednotlivce, než na speciální týmy a situace. Nechali jsme to na klucích, od nás dostali akorát prostor. Jejich práce byla na ledě vidět a pak už se jim přesilovky i dařily,“ řekl Grof s tím, že se speciálním nácvikem přesilových her či oslabení to také je velmi netradiční.

Na ledě ale přerovský tým nepůsobil jako parta nějakých nazdárků. Kvalita kádru se projevila, přestože sestava byla častokrát poskládána na poslední chvíli z toho, co bylo k dispozici. Koronaviru navzdory.

„Na hráčích to vidět nebylo. Snažili jsme se zaujmout postoj, abychom je s tím vůbec nerušili. I když je nám jasné, že se o tom baví mezi sebou,“ zmínil Grof.

BEZ DIVÁKŮ JE TO SLOŽITÉ

Zároveň ale přerovský asistent přiznal, že nastoupit na led před prázdné ochozy zkrátka je problém.

„Pro hráče je to hrozně složité. Rozdíl tam bude vždycky. První utkání proti Vrchlabí bylo specifické nejvíc, kluci si potřebovali zvyknout. V Kladně už to bylo lepší. Pochopili, že to je víc o nich. Že se mezi sebou musejí víc povzbudit a my trenéři je musíme víc hnát. Hokej dělají kvůli radosti za hry, zážitkům. Ty jsou teď úplné jiné než s diváky na tribunách,“ vysvětloval kouč a bývalý vynikající ofenzivně laděný bek.

Situace ale nejspíš dlouho jiná nebude. Návrat diváků na stadiony v aktuální situaci hraničí s utopií, v letošním roce by to byla úplná science fiction.

„Nakonec budeme možná rádi, že budeme moct trénovat a hrát – byť před prázdným hledištěm. Zároveň budeme vědět, že lidi se na nás koukají u obrazovek a mají o hokej zájem,“ zmínil Jakub Grof alespoň sledované živé přenosy z Chance ligy, do kterých se pouští už i Česká televize.

Zkrátka a dobře, nezbývá než doufat.

„V novodobé historii hokeje i sportu obecně taková katastrofa ještě nebyla. Nedá se nic dělat. Situace je daná a nám nezbývá, než s ní nějakým způsobem bojovat a věřit. Věřit, že se vrátí do normálu. Jak ale vidíme, k návratu povede těžká cesta,“ uzavřel Jakub Grof.

Zdroj: Deník